高海宁震撼弹！无预警公开婚纱照震撼全网 「新郎成谜」一句话泄漏心声

TVB花旦高海宁近期因为台庆剧《新闻女王2》「Cathy许诗晴」一角再度人气大增，其中饰演为求上位而不择手段女主播「Cathy」的高海宁（高Ling）， 总监制钟澍佳在记者会上宣布将开拍「许诗晴」外传传，高海宁激动表示：「真系冇谂过会梦想成真！」高海宁在戏中与老公「王伟」的关系扑朔迷离，高海宁选择专心工作而不谈情。

高海宁在无预警下突贴婚照

在现实生活中，高海宁同样专心工作而不谈情，自从早年与「音乐才子」邓志伟分手后，至今依然单身，多年来鲜有恋情传出，搞到大家都为她而着急，希望她早日脱单。昨日（25日）高海宁在无预警下突贴婚照，令不少人大为惊讶！

高海宁「婚照」在网络界相当震撼

高海宁昨日无预警下在IG突贴多张婚照并说：「连婚纱照都可以是单人的，还有甚么是一个人不能完成的？#新闻女王2 #许诗晴」原来高海宁只不过为「许诗晴」的感情生活作出呼应，但她的「婚照」在网络界相当震撼，江嘉敏忍不住留言：「我差啲打恭喜！」糖妹亦有留言称：「吓亲」，高海宁立即回复慰问：「haha～ 真既实话你知。」糖妹笑说：「天涯海角我都去。」甚至有人说：「呢单新闻咁爆，要揾MAN姐报。」、「王伟你可以不用回来了。」、「我发现女人最靓嘅时刻，就系穿上婚纱𠮶一刻。」、「最靓嘅新娘。」

高海宁自认「超级难追」亦不易喜欢一个人

高海宁与邓智伟在2020年分手后，曾表示自己「超级难追」亦很难喜欢上一个人，所以感情至今仍未有着落。高海宁早前看完一套爱情电影后，有感而发地留言：「细个经常听人说：『只要两个人足够相爱，就可以一起对抗全世界』，现在很多人会尝试说服我：『婚姻本质是一场价值交换，是情绪价值和物质价值的等价交换』，究竟是世界变了？还是人心变了？」 高海宁认为感情的基石是安全感：「那个看过彼此最worst那一面依然选择留低、你愿意在他面前展露最脆弱一面、在你最无助的时候第一个想打给他的人，请好好珍惜！他是安全感的泉源！有他在，你会安心，而这份信任，无人可以取代」。

