58岁舞王变油腻大叔？《爱很简单》忘我舞姿惹热议 网民嘲讽：呢份爱好唔简单

现年58岁的谢天华，近年北上揾食赚人仔，偶尔亦会参与电影演出。早前他就重返娘家TVB参与台庆演出，与一班美女大跳辣身舞，为了有更好的表演，谢天华事前亦有积极修身操肌，练出结实的麒麟臂，把最Fit的一面呈现观众眼前。近日谢天华在内地担任陈小春的演唱会嘉宾时，在台上忘我自摸兼扭箩表演的影片疯传后，被有网民嘲「非常油腻」！

谢天华进入忘我境界

谢天华在演唱会上拣选了陶喆的经典情歌《爱很简单》献唱，原本是一首抒情歌，但谢天华在间场音乐时，显得一脸陶醉，不停自摸兼扭箩，完全进入忘我境界，现场听到有观众发出的笑声和欢呼声。影片在社交平台疯传，有网民留言指片段充满娱乐性，又指谢天华的舞姿，让人想起曾在《都市闲情》演出的「娃娃舜」黄宏舜，有网民也笑称「一舞以谢天华」、「唱成这样，真的是不简单」﹑「一公升油」、「呢份爱好唔简单」、「明明爱很简单 变得咁复杂 要自摸嘅」、「呢铺真系好 好 好 Laughing 」、「笑死了」等等。不过，另有网民讃谢天华唱功不错，可谓一解油腻的舞姿。

谢天华男团出身

舞蹈员出身的谢天华，1992年与陈小春、朱永棠组成男团「风火海」入行，至今已投身娱乐圈逾30年，2009年，他在电视剧《学警狙击》中饰演「梁笑棠」（Laughing哥）爆红，之后在《万千星辉颁奖典礼2009》凭该角色夺得「最佳男配角」奖。同年在电影《Laughing Gor之变节》中，他首次担正做男主角，近年主力北上揾食赚人仔。

