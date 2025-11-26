Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《放学ICU》Miu Miu姐姐现身《中4》活动！已是两孩之母移民美国生活 全家福泄老公容貌

影视圈
TVB儿童节目《放学ICU》陪伴不少人成长，当中的「Miu Miu姐姐」高可慧凭著甜美亲切的形象，加上声演吉祥物「葱葱」，成为了无数90后的童年回忆。当年被誉为「小朱茵」的她，自2015年后便淡出幕前，消失于观众眼前。近日，高可慧的近况终于曝光，现已移居美国三藩市的她，不仅成为幸福人妻，更是一对仔女的妈妈，但最令人惊讶的是，她的样貌仿佛吃了防腐剂一样，多年来丝毫没有留下岁月痕迹！

高可慧仔女样貌曝光

高可慧日前在IG分享生活照，陪伴女儿参加比赛，囡囡与她相当似样，十足饼印一样。而今年6月，她亦分享过儿子小学毕业的温馨家庭照，更公开了老公的样貌。照片中可见，高可慧与丈夫陪伴穿著毕业袍的儿子合照，祝贺儿子小学毕业。

相关阅读：《闪电传真机》经典主持两度退出娱圈  25年前种善因如今觅得新工  曾转行做茶记水吧

高可慧现身《中年好声音4》活动

现时已为两子之母的高可慧，外貌与当年主持《放学ICU》时几乎全无分别。从她担任《中年好声音4》三藩市海选活动主持的照片可见，她皮肤紧致白滑，笑容依然甜美，身材亦保养得宜，完全不像已经是两个孩子的妈妈，冻龄美貌可谓惊艳一众网民，纷纷大赞「Miu Miu姐姐完全没变」、「童年女神」，照片被转发到一些facebook群组，更有人希望可再于TVB见到她上镜。

相关阅读：《放学ICU》班底罕聚会！盖世宝与谭玉瑛同框粉碎不和传言 长腿人妻原来都系主持

