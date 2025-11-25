Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内幕｜方中信认骨头脆穿波鞋最稳阵 汤怡赞任达华似007咁敏捷 周励淇查案有郭富城保护

影视圈
更新时间：22:15 2025-11-25 HKT
发布时间：22:15 2025-11-25 HKT

犯罪电影《内幕》举行首映礼，英皇集团主席杨受成博士与太太陆小曼到场，率领一众演员剪彩，郭富城、吴镇宇、方中信、周励淇、汤怡、李靖筠等主演一同亮相，有份演出的任达华未有现身。

方中信呻穷

饰演郭富城女友的周励淇称自己没有动作戏，主要协助城城查案，称城城演律师，为了戏剧效果而加插打戏。至于穿波鞋现身的方中信，被问到是否见任达华出席活动时不慎跌倒，觉得波鞋最稳阵？方中信笑指自己已有乐悠咭，身手不及以前般敏捷，若跌断骨就大件事，表示：「我骨头脆，畀啲时间我，食钙片先。」汤怡大赞任达华身手似足007，亦好想似华哥拥有大量物业，方中信即笑说：「而家楼价跌㖞！」形容自己家徒四壁。

