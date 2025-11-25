东张西望丨荃湾元朗两院舍涉虐老？影片揭职员换片期间出力揿长者一部位 负责人震怒：不能接受

TVB节目《东张西望》今晚（25日）播出震撼内容，两名分别来自荃湾及元朗安老院的前职员，称因不忍院内长者所受之不人道对待，决定向上节目报料，揭发院舍一连串疑似虐老及管理混乱的内幕。涉事院舍负责人、圆玄学院副主席汤修齐亦有受访作出回应。

前职员控诉院友遭粗暴对待

根据其中一位前职员「阿X」提供的片段，荃湾一间津助安老院的一名女院友在更换尿片时，竟被护理员用手指强力按压人中及捂住嘴巴，婆婆痛苦挣扎，不断发出「哎唷」的声音，双手更被职员粗暴对待，遭大力「弹手指、捏手指」，场面令人惊讶。该名婆婆看来完全无力反抗，只能发出阵阵哀鸣。

另一位前职员「阿Y」则指控元朗一间安老院，有职员用布条将一名瘦弱院友的双脚捆绑于床尾，使其动弹不得。对于院舍的做法，阿Y表示：「于心何忍，我觉得好冇良心啰！」

疑为避巡查将长者「走鬼」？

除了虐待行为，阿Y更指控院舍疑似为谋取暴利而超额收容。她指出，有院友即使已支付床位费用，仍会被要求「走鬼」，临时搬到杂物房或物理治疗室的帆布床。当院舍收到风声，得知社会福利署（社署）将前来巡查时，便会特意将无亲无故，或亲人居于海外的院友搬到大厅，再将房门的名牌换成本应住在该床位的院友名字，以图瞒天过海。阿Y表示，这种超收情况在院舍每层楼都有发生，涉及十多二十人。

《东张西望》现场直击

《东张西望》摄制队就事件分别到两间涉事安老院对质。元朗院舍的职员对所有指控，包括绑脚、超收床位等一概否认，表现得毫不知情，更一度下逐客令。其后，该院舍透过律师发出书面回复，称绝不容忍及严禁对院友作出任何肢体、言语侮辱、伤害及偷窃行为，并强调约束物品只会在合资格医护人员建议下使用。

至于荃湾的津助安老院，职员起初亦否认有虐老情况，但在记者展示影片后，职员承认片中是其院友，但辩称按压人中是「中医急救手法」，只会在紧急情况如院友昏迷时使用。而涉事院舍负责人、圆玄学院副主席汤修齐在接受访问时，表示对事件感到十分痛心，强调有关行为「绝对不能接受」，表示已将涉事员工即时停职，并已报警及通报社署，同时成立由专家及独立人士组成的调查委员会跟进，并已安排医生、职业治疗师等为长者进行身心检查。

社署跟进发劝喻信

社会福利署回复《东张西望》时表示，高度重视事件，安老院牌照事务处正严肃跟进，并已到两所院舍进行突击巡查。社署发现荃湾的安老院在协助住客使用尿片的护理程序欠妥善；而元朗的护理中心在评估住客需要、使用约束物品种类和备存纪录、药物管理等方面亦有欠妥善。牌照处已向两所院舍发出劝喻信，并会加强监管及跟进其服务改善情况。