内幕｜郭富城首曝「三宝」取名咏心︰盼传递爱心 吴镇宇笑言脑闭塞听晒麦兆辉话

郭富城与吴镇宇主演英皇电影《内幕》举行首映礼，英皇集团主席杨受成博士与太太陆小曼到场，率领一众演员剪彩。城城在上月宣布幼女「三宝」出世后首度公开亮相，记者恭喜城城上月生日，加上囡囡出世兼拉头马，三喜临门，他开心指不好意思，形容是不一样的10月，望《内幕》上映后，票房大收就完美，同时慨叹观众入戏院意欲降低。城城身旁的镇宇指《内幕》戏种令他重拾港产片情怀，在香港取景，笑言许久没有拍食菠萝油的场面。

郭富城低调庆祝

当追问城城会否为囡囡摆满月酒？他透露低调庆祝，指应该要做的；又例如自己喜欢马，若有时间就出席支持赛马运动，没有时间就去不了，不是自己能预计。城城指自己没有秘密，大方透露已跟太太方媛商量为「三宝」改中文名「咏心」，望囡囡永远传递爱心，英文名跟家姐以「C」字头的「Cheryl」。

城城谈到同吴镇宇在廿几年后再合作拍《内幕》（曾合拍《公元2000》），是打从心底的开心，大赞镇宇好fit又成熟了，镇宇称见城城好搏，他当然要配合对方。城城形容同导演麦兆辉第二次合作，称自己电影生涯第二次饰演律师，「今次角色是不一样的大状，我觉得奇怪，应该镇宇演大状，我演警察，今次竟然调转。」镇宇笑言不敢再激麦兆辉（《无间道II》后再结片缘），导演要他怎演样就怎样演，笑说自己脑闭塞，「完完全全听导演讲。」

城城大赞麦兆辉耐心听他分析角色，每当看剧本有疑问，都会致电对方倾谈，他听过后就作出修改。早前城城向海俊杰患病的太太伸援手，城城称「不用客气」，形容娱乐圈有事，既然自己的慈善基金有能力就去做，「帮到人是好事，就是这么简单。」

