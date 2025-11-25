Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈凯琳同大仔游三亚增母子情 Rafael读传统小学讲中文添信心

陈凯琳今日（25日）现身医美产品颁奖礼，她表示早前独自带大仔Rafael（郑承悦）到三亚玩3日，两个细仔无假期而未能同行，已承诺下次由老公郑嘉颖带次子、细仔去一趟旅行，她称︰「好公平嘅！」

说中文增信心

问有信心挑战独自带三个仔去旅行？陈凯琳笑言待他们长大一点才可，担心自己未能兼顾。她回忆说：「三亚最后一晚，我哋两母子喺酒店床上倾心事。大仔性格乐天，好钟意食嘢，有好嘢食就经已好开心。」续说大仔升读传统小学，原来他十分喜欢中文科老师郑sir，加上爸爸，「大仔而家有两个郑sir！」称中文老师知道大仔从小说英文，鼓励他以用中文发问，她说：「郑sir有赞佢，佢睇到自己有进步，朋友仔越来越多，适应力畀我想像中好。」

