刘嘉玲提早庆60岁生日梁朝伟爱相随 派对阵容超豪华尽显好人缘 叹巨型蛋糕配顶级美酒

刘嘉玲早前才到台湾出席出完好友沈嘉伟姪女沈婷婷的婚礼，她在IG分享星光熠熠的场内照，引起不少讨论。而下月（12月8日）刘嘉玲将迎来60岁生日，日前老公梁朝伟、名模周汶锜、九巴后人雷兆光与太太雷林静等好友亦提早为她庆祝生日，她再于IG分享近照，大晒好人缘。

刘嘉玲提早庆生叹靓酒

昨日（24日）刘嘉玲于IG分享了几张与好友庆生的开心照片，因为刘嘉玲是Labubu丝粉，好友都十分有心，特别为她订制了一个巨型Labubu生日蛋糕，并面写上「HAPPY BIRTHDAY +0」，除了生日蛋糕之外，还有一盘寿桃包。而寿星女刘嘉玲亦拿起寿桃跟老公梁朝伟头贴头甜蜜自拍。照片更见桌上有8支红酒和香槟，众人一边吃、一边叹美酒，看来玩得相当尽兴。

刘嘉玲训练班出身升呢成为影后

不经不觉刘嘉玲已入行42年，生于江苏省苏州市的她，1978年随家人来港定居，1982年投考无线电视艺员训练班，1983年正式出道，翌年参演出剧集《新扎师兄》与梁朝伟结缘，至入演过不少经典影视作品，更并先后凭《阿飞正传》获得法国南特影展最佳女主角、2007年再凭《好奇害死猫》赢得金鸡奖最佳女主角，其后在2011年更以电影《狄仁杰之通天帝国》夺得香港金像奖的最佳女主角。

