《爱回家》元祖演员大合体！杨卓娜惊爆：差啲Call白车 「楼尚友」李霖恩罕有露面

TVB的长寿处境剧《爱·回家》系列自2012年首播以来，一直深受观众喜爱，更成功捧红剧中不少演员。近日，初代《爱·回家》中「查李施律师事务所」的一众演员再度合体，场面温馨又热闹，掀起网民的集体回忆。

杨卓娜与元祖《爱回家》演员聚会

在剧中饰演「霞姐」的杨卓娜昨日（24日）于IG上载了一段短片，可见多位元祖《爱回家》角色齐集，包括饰演「马壮」的黎诺懿、「Win姐」庄思明、「阿鬼」朱汇林及「Helen姐」姚莹莹、「楼尚友」李霖恩等，仿佛将「查李施律师事务所」的场景重现眼前。已转往幕后发展的李霖恩，罕有露面令网民惊喜，虽外形渐渐老去，但样子变化不大。

众星合体笑到差点Call白车

影片一开始，由杨卓娜手持镜头，兴奋地对著大家高喊：「我哋好耐冇见啦！」饭桌上的众人立刻热情地向镜头挥手及摆出V字手势，黎诺懿更与其他演员一同大笑和开玩笑，气氛一片欢腾。杨卓娜在帖文中激动地写道：「终于可以见到面啦！点解我哋每次见面都咁开心？每次都可以笑到几乎call白车！入行咁多年，最开心就系收割到呢一班兄弟姊妹。」并加上「#永远的爱回家」及「#查理斯律师楼」的标签，足见他们之间的情谊。

