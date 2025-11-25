Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

古佩玲撑绯闻男友望见证得奖 陈浚霆找兄弟何广沛罗天宇拉票 自爆粉丝钟意拍档 : 我都钟意Kelly

影视圈
更新时间：17:15 2025-11-25 HKT
发布时间：17:15 2025-11-25 HKT

绯闻男女陈浚霆与古佩玲齐齐入围「男、女飞跃进步艺员」，陈浚霆指已擦身而过多年，但今年有《金式森林》更有信心，古佩玲即为他拉票，陈浚霆笑言会找剧中兄弟何广沛及罗天宇齐齐拉票，会出招威迫利诱，问找古佩玲不是近水楼台？他即笑指她「走唔甩」，古佩玲即笑言昨日公布已即时投了，又指早年得「最具潜质新人」时陈浚霆有在现场，这次她也想在现场见证。

陈浚霆想开《金式森林2》

问得奖会有好消息？陈浚霆笑言最想开《金式森林2》，又大赞古佩玲是不可多得的好拍档。讲到二人在台上勾手拖手表现亲热，陈浚霆笑言怕她冻，又指日前进行粉丝活动，不少古佩玲的粉丝也来了，「有粉丝跟我说「很钟意Kelly（古佩玲）」，哈哈！（你都钟意？）我都钟意Kelly！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
16小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前