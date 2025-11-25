古佩玲撑绯闻男友望见证得奖 陈浚霆找兄弟何广沛罗天宇拉票 自爆粉丝钟意拍档 : 我都钟意Kelly
绯闻男女陈浚霆与古佩玲齐齐入围「男、女飞跃进步艺员」，陈浚霆指已擦身而过多年，但今年有《金式森林》更有信心，古佩玲即为他拉票，陈浚霆笑言会找剧中兄弟何广沛及罗天宇齐齐拉票，会出招威迫利诱，问找古佩玲不是近水楼台？他即笑指她「走唔甩」，古佩玲即笑言昨日公布已即时投了，又指早年得「最具潜质新人」时陈浚霆有在现场，这次她也想在现场见证。
陈浚霆想开《金式森林2》
问得奖会有好消息？陈浚霆笑言最想开《金式森林2》，又大赞古佩玲是不可多得的好拍档。讲到二人在台上勾手拖手表现亲热，陈浚霆笑言怕她冻，又指日前进行粉丝活动，不少古佩玲的粉丝也来了，「有粉丝跟我说「很钟意Kelly（古佩玲）」，哈哈！（你都钟意？）我都钟意Kelly！」
