卫诗雅41岁与老公甜蜜庆生 跌生日牌落地直言经得起风浪

卫诗雅今日（25日）出席医美产品颁奖礼，昨天（24日）是她41岁生日，她笑言不要提及，可是姪仔传来讯息：「You Still Young」，又指是周祉安（Kenley）首次以老公身份陪她过生日，称去年对方送一顶帽作生日礼物，但不合心水，故今年自己买了绿松石首饰后，把账单给老公。

卫诗雅老公做戏自得其乐

卫诗雅忆起昨天生日情景，笑老公：「佢12点就熄灯，叫我扮唔知，扮惊喜，但个蛋糕我系同佢一齐买。」老公有演戏潜力？她笑笑说：「唔好啦！放过观众，唔好将自己幸福建立别人痛苦身上。」对于生日愿望，卫诗雅坦言正拍摄新戏，望顺顺利利，身体健康及世界和平。谈到可想生B三年抱两？卫诗雅自认为人善变，先享受二人世界，「我觉得做父母需要考牌，都有问自己，咁大责任可唔可以教育一个人仔？我就未有资格，所以唔谂住。」卫诗雅指老公对生育话题，视乎她感受，也十分尊重她，且双方家长没有给予压力。

卫诗雅拍新戏

卫诗雅今年二月与医生老公周祉安拉埋天窗，成为人妻；其后，又凭电影《破·地狱》首度获封金像奖影后，人气急升。事业爱情双丰收的她昨日迎来41岁生日，老公就在社交网晒甜蜜合照。卫诗雅老公昨日在社交网大晒与老婆的庆生照，见他们烛光晚餐撑枱脚庆生，并头贴头合照，笑容灿烂，Kenley写道 ：「Happy birthday to my lovely wife！祝你身体健康，事事顺心。可以两个人平平静静地一齐过，已经好开心。」卫诗雅亦有在IG限时动态转发贴文，并冧爆表示「多谢老公」。

卫诗雅生日发生虾碌事

而卫诗雅的一班公司同事亦为她提前庆祝，并在社交网放了一条短片，片中，见卫诗雅收到生日蛋糕一刻非常感动，并表示：「好感动，你哋估到我今年生日要一个人过，我要喺剧组过，所以提前同我庆祝，我会顺利拍摄，许个愿先。」当她拿起蛋糕打卡时，蛋糕上的生日牌却掉下来，场面尴尬，卫诗雅即大叫：「我个生日牌呀！」并在地上拾回生日牌，笑言：「我喺边度跌低，喺边度起番身。」在旁的工作人员即说「经得起风浪」，卫诗雅亦认同说：「冇错！ 」相当搞笑。