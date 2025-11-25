Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

滕丽名入围视后要「洗楼式」拉票 打入5强包车带熊家人到澳门 吕慧仪颈椎受伤与张景淳保持距离

滕丽名、吕慧仪、古佩玲、陈浚霆等到将军澳电视城出席《爱·回家之开心速递》宣传活动，齐为入围《万千星辉颁奖典礼2025》的成员拉票，滕丽名获提名「最佳女主角」，她与吕慧仪受访，笑言要「洗楼式」在电视城作拉票，更会落区派传单，又指剧集入围好多奖项，幸每奖可以投3人，即使是周嘉洛《带阿姐看世界》入围综艺主持也会支持，齐笑指他是暖男，或威胁到罗家英地位。问滕丽名有信心吗？她笑言有，最重要是观众支持《爱·回家》，吕慧仪笑言想将滕丽名送入最后五强到澳门出席颁奖礼，届时她会拉Banner在码头接送，滕丽名笑言若入五强，包车带熊家人到澳门，她们又表示，《爱·回家》明年1月将踏入第十年，希望可以大肆庆祝。

吕慧仪不敢与汤盈盈接触

吕慧仪因颈椎受伤，上次活动因而缺席，她表示有看医生及做物理治疗，现时已恢复很多，避免与好激动的人接触例如汤盈盈，笑言需要保镳，问蟹籽有激她？她指儿子是暖男每日帮他按摩，至于传绯闻的张景淳有何表示，她指对方会保持安全距离免伤到她，滕丽名即笑问，是否投诉张景淳帮不到手。

