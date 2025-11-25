向华强自爆曾怒打长辈：感觉低人一等 曾为一事报警求助 亲述童年辛酸

影视大亨向华强以其在电影《赌神》中饰演的「龙五」一角，建立了深入民心的硬汉形象。然而，他日前在抖音分享的一段影片中，罕见地揭露了自己一段不为人知的童年创伤，并亲口讲述了当中令人心酸的细节。

向华强：他一喝酒就变成狂魔

在影片中，向华强回忆起他有一位常常发酒疯的舅父：「我舅舅平时很正常，但一喝酒……就变成一个狂魔。」他描述当时恐怖的情景：「他一喝醉，就冲进厨房拿起菜刀乱舞，家里没有人能制止他，连警察来了也拿他没办法。」这段经历成为向华强童年心中挥之不去的梦魇。

向华强立誓保护母亲

面对家中无人能保护母亲的困境，年幼的向华强看在眼里，痛在心里。他说：「我看著我妈妈那种无助、恐惧的眼神，我就立下决心。家里没有男人能保护她，那我以后长大，就要做那个唯一能保护她的人。」为了这个誓言，他开始努力学习武术，将保护母亲的愿望化为实际行动。

向华强一脚踢向舅父终结梦魇

向华强指经过数年苦练武术，机会终于来了。向华强忆述，有一次舅父再次酒后闹事，他不再是那个只能躲在角落害怕的小孩，「我当时已经练了几年功夫，我冲上去，一脚就把他踢飞了。」而这一脚，也彻底终结了家人的恶梦：「从那天以后，他再也不敢了。」

向太罕谈次子向佑认慈母多败儿？

向华强是妾侍之子自觉低人一等

事实上，向华强充满暴力阴影的童年，也伴随著深刻的自卑感。他的父亲是国民党军官向前，共娶了四房太太，育有13名子女。向华强在影片中坦言，他的母亲是妾侍，而且性格懦弱，在大家族中备受欺凌，也连带让向华强自小就感觉低人一等，童年过得比其他兄弟姊妹更为艰苦，他曾形容自己的童年有如生活于悲惨世界。