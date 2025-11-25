林峰温哥华巡唱「母子团聚」恬妞撑场 抵美抽空买圣诞礼物𠱁阿女

林峰展开为期一个月的《Go With The Flow》世界巡回演唱会，首站于马来西亚落幕后，随即飞抵加拿大温哥华。现场气氛高涨，林峰更走下舞台与观众近距离互动，握手、合影。温哥华首场演出吸引多位圈中好友到场支持，其中包括定居西雅图多年的资深演员恬妞。两人于2011年合作电影《翡翠明珠》，饰演母子，另外亦合作过电视剧《星辰大海》。恬妞特意飞赴温哥华支持打气，骚后更相约聚餐。此外，前港姐袁彩云与前辈黄淑仪也现身观众席。

林峰坦言时差难适应︰瞓唔到

同时，林峰惊喜宣布将于2026年2月8日及9日登陆澳洲举行两场演唱会，同年规划重庆与澳门演出。巡演期间恰逢林峰12月8日生日，团队提前与同月生日的同事们庆祝，现场准备十余个蛋糕。随后队伍转战多伦多，紧接飞赴美国完成四场演出，并在当地度过感恩节，接下来将前往英国继续行程。林峰表示，由马来西亚唱完，就飞温哥华，再到多伦多，三地时差都不同，「真系冇咁快调到时差，最初都有啲压力，担心死啦瞓唔到，唔够体力唱。训得个两三个钟点算？同时好多谢观众嘅热情，一出场佢哋经已疯狂过我，畀咗我好多动力，成个人醒晒！另外就系见到好耐冇见嘅好朋友恬妞姐啦，见到『阿妈』，有一种好似自己返咗屋企咁温暖。」

巡演同时，林峰推出全新单曲《砂之曼陀罗》，上线一周广受好评，林峰形容︰「我都有睇歌迷留言，佢哋钟意我就开心啦。Wyman（黄伟文）真系劲，佢话首歌歌词灵感来自电影《九龙城寨之围城》我个角色。嚟紧伦敦站，佢会嚟睇呀，系填词人面前首唱呢首歌，我都紧张，呢轮瞓唔著，我就静鸡鸡练歌，佢写得咁好，我唔想令佢失望。」

完成多伦多的演出，林峰飞美国准备四场演出，即将在当地度过感恩节，「我第一次遇上Black Friday！听讲系圣诞节前，年度大减价，我都唔知有冇时间出去衬吓热闹。最想买圣诞礼物畀阿女，我自己买唔买就冇所谓。」