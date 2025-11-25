Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周吉佩曾被第三者抢爱 唱苦情歌《为何我比不上他》成头大汗

影视圈
更新时间：16:15 2025-11-25 HKT
发布时间：16:15 2025-11-25 HKT

歌手周吉佩（吉吉）日前推出今年第三首歌曲《为何我比不上他》，以K歌曲风唱出悲伤情歌，MV中攞正牌与女主角头贴头。对于第一次推出K歌曲风，吉吉都感到很新鲜：「其实一直都好喜欢香港嘅K歌，由细听到大，听到呢首Demo 2日后，我个脑依然好记得佢嘅旋律，所以谂都唔驶谂就决定要唱呢首歌。」

周吉佩与苏嘉齐@Fiester头贴头嗌尴尬

今次歌曲监制请了制作《用背脊唱情歌》的Patrick Yip，吉吉表示今次第一次与对方合作制作歌曲，感觉非常合拍：「监制对呢首歌期望好高，希望大家会喜欢呢首歌。」而MV女主角今次找来独立女子乐队Fiester主音苏嘉齐（Alison），吉吉与女主角头贴头，又互喂对方食面，表现亲暱，吉吉表示：「头贴头𠮶刻，因为天气好热，其实当时我满头大汗，要贴住对方额头，真系非常唔好意思，更出动两把风扇降温。」为前乐队主音的吉吉事前不认识对方，拍MV过程中与对方不断交流音乐心得。

至于歌曲内容，讲述第三者抢走自己心爱的人，吉吉话自己经历过：「对方系唔爱自己，自己付出几多都无用，𠮶刻个心真系好痛，其实唔系自己唔够别人好，只系真正爱自己嘅人未出现，好彩我而家生活算美满啫！」

