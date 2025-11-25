金牌名嘴藏未成年少女裸露片判决出炉 终为性丑闻付沉重代价 失去妻女演艺事业全玩完

53岁台湾著名知名主持人黄子佼两年前爆出10年前性骚扰网红，之后又卷入「创意私房」论坛，因收藏2259部儿少性影像片，一审认定受害人达35人判处8月徒刑，黄子佼不服上诉，其后台北地检署查出另有12名少女受害，共586部性影像片，将黄子佼追加起诉并由高等法院审理。

黄子佼被判1年6月缓刑4年

台湾高院曾7度召开调解庭协助调解，黄子佼昨日（24日）宣判前夕曾发出声明称「已与全部被害人和解」，痛失妻女、演艺事业是一生的教训，对当年行为深刻悔悟。台湾高等法院今日（25）日判决，二审改依个资法，黄子佼被判1年6月，缓刑4年，须提供义务劳务180小时，及接受法治教育三场。

相关阅读：金牌主持惊爆离婚 为求轻判亲认需负担赡养费 5年情断老婆失踪去向不明

黄子佼在2023年6月间卷入#MeToo事件，当时旅法网红Zofia在其FB专页发文指10多年前、只有17岁时，遭演艺圈某前辈在车上强吻，另在台中某饭店房间内遭拍上半身裸照，该前辈说，是要办艺术展而拍摄。黄子佼当天上午即直播3段影片自曝自己就是那位前辈，还将MeToo变成YouToo，大爆演艺圈其他不为人知的秘辛，包括多名女艺人吸毒等。同年8月，检警大举搜索黄子佼住处、工作室等地，约谈黄子佼到案，查扣电脑、硬碟、记忆卡等证物；检方谕知黄子佼35万元台币（约8万7千元港币）交保。

其后，黄子佼被发现在偷拍论坛「创意私房」持有多部少女裸露片，当中有未成年者，事件引起外界争议。台北地方法院曾依违反《儿少性剥削防制条例》无正当理由持有儿童或少年之性影像罪，判处黄子佼有期徒刑8月并科罚金10万元台币（约2.38万港元），罚金部分得易服劳务，案件经上诉后，在今年5月黄子佼在法庭上亲口说，已跟妻孟耿如离婚，且仍须负担扶养费，请求法官轻判。在宣判前夕，黄子佼透过律师发5点声明，「黄子佼先生已与被害人全数和解。」声明全文如下：

本函系依本所当事人黄子佼先生委任意旨办理。 兹据上开当事人委称：「我已认知每一张儿童少年性影像都是一个血淋淋的故事，会造成儿童少年一辈子的创伤。若没有下载就没有人会供给，本人对于当年做错的事情，已深刻且诚挚地悔悟，祈求每个受害者原谅。对于诉讼过程中造成受害者身心再次受害之处，本人也再次表达深挚的道歉。」 上开各情经本所查证无讹，本案为儿少案件相关被害人个人资料均受遮掩保护，本所当事人完全无从主动与被害人接洽和解事宜，最终透由法院的大力协助，始能与全数被害人达成和解。 于本案的和解过程，被害人都清楚说明黄子佼先生与他们遭诱骗拍摄影片无关，黄子佼先生下载影像多数为成年性影像。被害人甚愿意出具陈报状向法院书面说明黄子佼先生涉案情节已遭过度放大及渲染，被害人也明白黄子佼先生下载影片的时间均在2023年2月17日儿少条例第39条第1项修正施行前，是在法律明令禁止前始有的下载行为，深深同情黄子佼先生境遇。被害人均认同最应苛责的是创意私房此类网站的经营者、影片提供者及于法律禁止后仍下载的人，而非在法律禁止前下载的黄子佼先生。 虽然被害人均谅解黄子佼先生是在法律禁止前即已下载，也表示原谅，但黄子佼先生仍自省其身为公众人物应以最高道德标准自我要求，因为愚蠢好奇心误触法律的教训，深切且沈重，让他失去了深爱的妻子、女儿及终生投入的演艺事业！未来，他誓言会时刻警愓、持续要求，让自己成为一个更好的人。

【文章获TVBS新闻网授权转载】

相关阅读：黄子佼卷未成年不雅影片案件 处心积累部署复出 舆论震怒怨其妻维护丈夫