TVB颁奖礼2025丨吴业坤叫「四飞」最想得「飞跃」 炎明熹有提名撑公司公平公正 周吉佩让奖望跟坤哥达共识

吴业坤凭《刑侦12》及《新闻女王2》入围「最佳男配角」，同时亦入围「最佳电视歌曲」及「飞跃进步男艺员」，他在台上被一起争「飞跃」的郑衍峰指希望他早日离开这个行列，不过就被听为离开这个「行业」，搞到全场爆笑。

坤哥望得「飞跃」画上句号

坤哥受访时表示今次叫「四飞」，不过最想得到是「飞跃」奖，笑言因10年前已飞紧，加上已提名了几次，所以也希望今次能画上句号，离开这个行列，至于与他同样有提名「最佳电视歌曲」奖的周吉佩就指会投坤哥一票，因知道对方已经很久未得过公司的音乐奖，想他得到这个奖后让出其他奖项，坤哥笑言有3票可互相支持，因为大家也是TVB歌手，帮忙是必须的。

提到炎明熹也有份提名「最佳电视歌曲」，坤哥指觉得没关系，因为自己也是邵氏，而历届攞奖的人也未必有经理人合约，觉得公司是公平公开公正。

周吉佩有份上台拉票已足够

周吉佩今年只提名「最佳电视歌曲」，他指能够每年上台拉票觉得已足够，对于他将奖项让给坤哥，吉吉笑说：「希望可以同佢达成一个共识，呢个奖让俾佢，其他颁奖礼希望佢让第二啲俾我。」另外，坤哥也入围「最佳男配角」，提到跟他争奖的还有马国明及罗子溢，他觉得大家在每套剧中表现也非常称职，超越了男配角的表现，虽然觉得自己没有可能，但希望有奇迹。