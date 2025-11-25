Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB颁奖礼2025丨吴业坤叫「四飞」最想得「飞跃」 炎明熹有提名撑公司公平公正 周吉佩让奖望跟坤哥达共识

影视圈
更新时间：00:45 2025-11-25 HKT
发布时间：00:45 2025-11-25 HKT

吴业坤凭《刑侦12》及《新闻女王2》入围「最佳男配角」，同时亦入围「最佳电视歌曲」及「飞跃进步男艺员」，他在台上被一起争「飞跃」的郑衍峰指希望他早日离开这个行列，不过就被听为离开这个「行业」，搞到全场爆笑。

坤哥望得「飞跃」画上句号 

坤哥受访时表示今次叫「四飞」，不过最想得到是「飞跃」奖，笑言因10年前已飞紧，加上已提名了几次，所以也希望今次能画上句号，离开这个行列，至于与他同样有提名「最佳电视歌曲」奖的周吉佩就指会投坤哥一票，因知道对方已经很久未得过公司的音乐奖，想他得到这个奖后让出其他奖项，坤哥笑言有3票可互相支持，因为大家也是TVB歌手，帮忙是必须的。
提到炎明熹也有份提名「最佳电视歌曲」，坤哥指觉得没关系，因为自己也是邵氏，而历届攞奖的人也未必有经理人合约，觉得公司是公平公开公正。

周吉佩有份上台拉票已足够

周吉佩今年只提名「最佳电视歌曲」，他指能够每年上台拉票觉得已足够，对于他将奖项让给坤哥，吉吉笑说：「希望可以同佢达成一个共识，呢个奖让俾佢，其他颁奖礼希望佢让第二啲俾我。」另外，坤哥也入围「最佳男配角」，提到跟他争奖的还有马国明及罗子溢，他觉得大家在每套剧中表现也非常称职，超越了男配角的表现，虽然觉得自己没有可能，但希望有奇迹。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前