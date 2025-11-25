Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB颁奖礼2025丨陈桢怡惊喜入围女配对得奖无信心 庄子璇望入10强去澳门 曾展望叶蒨文大赞对方投票互撑

影视圈
更新时间：00:15 2025-11-25 HKT
陈桢怡凭《巨塔之后》入围最佳女配角及飞跃进步女艺员2个奖项，陈桢怡受访时表示对奖项没想那么多，因为「飞跃」很难得到，每年有提名就代表有进步，自己也曾提名五次，所以今次也是放松心情，只希望有机会着靓靓去澳门，与大家一起享受这个party，提到她现在已是钟澍佳御用的女演员，问到要如何报答对方？陈桢怡说：「佢好俾机会新人，我真心好多谢佢，佢教识我好多嘢，报答佢最好嘅方法就系每年都睇到进步。」至于提名最佳女配角，陈桢怡指觉得很惊喜，因事前也不知道自己有提名女配，所以刚才可跟两名前辈同台觉得很开心，问到对哪一个比较有信心？她笑言两个都没有，只希望得到最佳衣着奖。

庄子璇看好《金式森林》

至于庄子璇则入围「最佳女主持」、「最佳电视歌曲」及「飞跃进步女艺员」3个奖项，她指最有信心是得到电视歌曲奖，因歌曲冼靖峰有份合唱，问到陈桢怡是否她「飞跃女」劲敌？她表示每个人都是很好的对手，是良性的竞争，虽然也曾提名过，但未试过去到十强，希望今次可体验去澳门的感觉，至于视帝方面，她表示看好《金式森林》的郭晋安和罗子溢，问到比较看好谁？她表示手心手背都系肉，谁人得到也戥他们开心。

GM、叶蒨文想情侣档得奖

曾展望（GM）与叶蒨文凭《女神配对计划》人气急升，两人均获提名「最佳男、女主持」及「飞跃进步男、女艺员」，问到是否想情侣档得奖，叶蒨文指一定投票给男友，又大赞男友各方面都有进步，而GM亦大赞女友本来已很叻，不投给她也不知道要投票给谁，问他最想一齐得到哪一个奖项？GM说：「攞晒啦，如果我话有啲唔想攞都系呃大家！」不过他们表示虽然想得奖，但会以平常心去面对，但无论是否得奖也会继续努力，问到若真的一起攞奖，两人是否会在台上咀嘴？他们只表示会一起锡奖座。

