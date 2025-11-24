TVB颁奖礼2025丨张振朗视林保怡罗子溢为最强对手 龚嘉欣提名女主持望一击即中 帮陈晓华拉票鼓励对方

视帝张振朗凭《夺命提示》与《刑侦12》提名「最佳男主角」及最佳电视歌曲奖，至于视后龚嘉欣因今年没有剧播出，故没被提名「最佳女主角」，只入围「最佳女主持」。

张振朗未打算公布结婚

提到振朗刚才在台上以利诱来拉票，他指是想帮大家谋福利，笑言因上年获奖好开心，至于观众有什么福利？他笑指奖观众可看多点他的剧集，问到再得视帝会否结婚？他即笑言：「未咁快，放心。（攞奖喺台上公布结婚？）等嘉欣公布先。」至于谁是他的劲敌，振朗表示每一位也是：「好似林保怡，我好荣幸同佢一齐合作，喺佢身上学到好多嘢，前辈始终系前辈，功力深厚。另一个就系罗子溢，佢哋都系超级强嘅对手。」而女主角方面，他指同剧的傅嘉莉也演得非常好，所以也想帮对方拉票。

振朗赞新人台庆唱歌很勇敢

振朗又开心能入围「最佳电视歌曲」，他指歌曲由多位剧中演员合唱，构思大胆也特别，故希望可得奖，笑言也想上台讲感受。提到他在台庆骚中与新人同台表演唱歌的环节变成车祸现场，他即表示不关自己事，但就赞一班新人在台上唱歌很勇敢，不过仍需努力，有很多进步空间。

龚嘉欣想快过张振朗结婚

龚嘉欣对被提名「最佳女主持」觉得感恩，坦言没想过去年得视后，今年就被提名女主持：「我第一次入围女主持，希望可以一击即中。其实拍剧同做主持系相辅相成，两边都学到好多嘢，最重要系装备好自己。」又表示在《在家宴客50道菜》中收获甚多，而最近拍第二季，被肥妈取笑为何拍完第一季仍未嫁得出，问到是否想快过振朗结婚？她笑说：「可以㗎！因为呢啲好难讲！（攞主持奖先定系嫁先？）攞完先嫁。我之前已经攞咗最佳女配同视后，攞埋呢个就大满贯，好圆满。」至于视后方面，问到会看好佘诗曼还是宣萱？她表示好难拣，不过自己想支持陈晓华，因想给予对方鼓励，而男主角方面，她则想帮罗子溢拉票，因两人当年合作《四叶草》，而对方在《金式森林》中的角色也很有突破，所以也很想对方得到。