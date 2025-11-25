53岁富贵天后于内地被「突袭」！吓到花容失色形象尽失 街上大叫弃包逃跑

现年53岁的乐坛天后陈慧琳（Kelly），入行多年一直都零绯闻，自2008年与拍拖16年的初恋男友刘建浩（Alex）拉埋天窗，婚后有一对分别16岁和13岁的儿子刘升和刘琛，一家四口相当幸福。陈慧琳出道至今都拥有Fit爆Body，而其外貌甚年轻时差别不大，状态依然极佳，难怪获网民封为「冻龄女神」。近年陈慧琳积极经营IG，不时拍片分享自己工作及生活日常，而近日她上载了一条吃面包的影片，怎料惹来蝴蝶「突袭」，陈慧琳即被吓到哇哇大叫！

陈慧琳吓至面容扭曲

陈慧琳在影片中表示自己身处湖北的宜昌，因为得知当地的酵母十分驰名，于是到店买面包做早餐，以及买了一杯冻柠檬茶，并走到一旁介绍自己身处长江的江边，看着美丽的景色吃早餐。之后陈慧琳又行到附近找了一张长椅子坐下，打开手上刚买回来的朱古力蜂糖浆面包袋子，取出面包吃了一口，突然有一只彩蓝色的蝴蝶，似乎被面包上的蜂糖吸引，并且飞扑到面包上，此时陈慧琳即吓至面容扭曲，并将面包放在旁边，其后又要装作镇定，然后继续拿起面包面向镜头拍片。

陈慧琳左闪右避有喜感

片尾，当陈慧琳准备拿手袋离开之际，蝴蝶突然左她面前穿右插在飞舞，陈慧琳即被吓到左闪右避，并且哇哇大叫，最后将手上的面包抛在椅子上，然后「闪走」，场面搞笑！不少网民留言指这位天后搞笑得来又可爱。

陈慧琳出身富贵与老公门当户对

陈慧琳入行已不避嫌公开恋情，与刘建浩拍拖多年才结婚。她与刘建浩曾于1999年分手，但一年半后再次复合，2008年陈慧琳在演唱会上宣布结婚。陈慧琳出生于富裕家庭，父亲经营珠宝生意，而丈夫刘建浩的父亲则经营丝带花生意，毕业后曾帮助父亲打理生意，后来与朋友创立了专门技术服务的公司，可见两人的背景可谓门当户对。

