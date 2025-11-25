刘威煌身体力行鼓励做义工 胡渭康赴惠州向自闭童送暖

「行义多面睇——大湾区义工服务交流团」今年迎来第三站活动。这次义工团队和胡渭康、颜志恒、刘威煌及何启南再度出发，带著满满热情走进「惠州市星星家园互助中心」，与自闭症孩子一起打非洲鼓、创作泥胶画，共度欢乐温暖的一天。是次活动有近120名来自不同界别的义工齐心参与，在大家辛勤服务一天后，晚上迎来义工联欢晚会，胡渭康、颜志恒及刘威煌及何启南现身，与大家唱歌聊天，以音乐感谢每位义工的付出与爱心。

善心无国界

胡渭康分享道：「我会继续身体力行支持这些活动，也期望未来能与更多艺人朋友一同参与，因为我深信音乐和爱心能够改变世界。」颜志恒说：「每次参加义工活动，我都能深刻体会到义工们的无私奉献。他们全心全意地投入服务，使我感受到他们对社会的关怀和爱心，他们将关怀传递到有需要的人身上。」刘威煌被义工们的热情所打动，「我们和义工透过座谈、互动游戏及手工艺活动，与孩子建立真挚联系，看到现场笑声洋溢，让我们知道对孩子来说『陪伴』就是最好的礼物。我希望能够利用自己的绵力，呼吁更多的人加入义工行列。我相信义工们每一份善意和付出都能如照亮别人，为社会注入更多温暖与正能量。」

而何朗南指是次活动不仅让孩子感受社会温暖，亦让香港艺人和义工更了解内地特殊教育发展。晚会气氛高涨，大家的笑声和歌声交融在一起，形成一幅温馨的画面。胡渭康、颜志恒、刘威煌及何启南与现场人士大玩互动游戏，在晚会的最后部分，义工们及歌迷不愿离开，纷纷要求四人ENCORE，最终一同大合唱几首经典歌曲，让全场洋溢感动与快乐。