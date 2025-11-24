TVB颁奖礼2025丨罗子溢积极线上线下拉票争视帝 相信老婆杨茜尧对自己有信心 朱敏瀚想拎男配角叫马国明让后辈



TVB《万千星辉颁奖礼2025》将于明年1月4日假澳门举行，TVB今日（24日）在电视城公布各奖项的提名名单，「最佳女主角」相信是佘诗曼与宣萱之争，至于「最佳男主角」方面，被网民热捧的罗子溢则要硬撼各有两个提名的张振朗、陈豪、黄宗泽、朱敏瀚及谭俊彦。已离巢的李佳芯与炎明熹亦有提名，李佳芯凭《麻雀乐团》提名「最佳女主角」，炎明熹则以歌曲《最动人一次》提名「最佳电视歌曲」。

「最佳女主角」提名全数缺席

会上，张振朗坦言想再攞视帝，笑言如果再攞，会向公司争取多两个电车叉电位，以及公司餐厅冻饮唔使加两蚊两日，而同样有份争视帝的罗子溢笑指会与振朗联名争取。而由于获提名「最佳女主角」的女艺人没有人到场，故由罗子溢、张振朗、朱敏瀚等人帮手拉票，虽然朱敏瀚表示要帮陈性女艺人拉票，但就没讲陈晓华，反而帮陈滢和吴若希拉票，而被问觉得17号（陈晓华）如何，朱仔表示：「佢要多谢公司同继续努力！」

罗子溢会不停出街食饭拉票

罗子溢凭《金式森林》提名「最佳男主角」、及《执法者们》提名「最佳男配角」。对于他在《金式森林》中饰演的高深被网民视为视帝大热之余，就连视帝张振朗和视后龚嘉欣也看好他会得奖，子溢表示需要每个人的一票对他来说也很紧要，笑言今年的策略是大家可以投自己心水外，副选也可以选他。问到是否有信心？他指每年投票竞争也很激烈：「一定有好多比自己更出色嘅演员，每个演员处理角色都非常之努力，我好感恩今次个角色大家会钟意，人设好好，似现代版嘅诸葛亮，我只能够努力去拉票去多谢支持我嘅朋友。」他又谓会在线上和线下拉票，每个活动也出席，就像龚嘉欣指去饮茶也不忘拉票，又笑言会不停出街食饭拉票及多些跟楼下保安倾偈。他又开心表示最近参加了一个小朋友的生日会，有家长表示其6、7岁的女儿话话要嫁给高深，或叫他做罗管家，所以对得奖也有信心。对于去年他也凭《婚后事》争视帝，可惜最后饮恨，子溢指之后也有看回自己的演出，觉得有些地方可以再做得更好。提到今年的对手同样有「宿敌」张振朗，问到对方是否自己最大竞争对手？子溢指对手有很多：「振朗、保怡哥、黄宗泽同陈豪，我觉得到最后尾真系要睇观众嘅喜好。」他又相信老婆杨茜尧也会对自己有信心，笑言如果连她也没信心就弊！

朱敏瀚撑陈晓华一票

朱敏瀚（朱仔）凭剧集《痞子无间道》、《虚拟情人》入围「最佳男主角」，及《奔跑吧！勇敢的女人们》入围「最佳男配角」。朱仔受访时表示之前拍的剧集全部在今年初播出，笑言因年头已播故大家也好似没太多印象：「开心嘅，播出嘅剧集都有提名，其实我特别钟意男配角嘅角色，我谂住𠮶个系提名男主角，点知系男配。」他指分开提名亦有好处，因「最佳男主角」还有张振朗和罗子溢等对手，问到是否未打先输，他笑说：「未打都预咗自己输，我宁愿年年都有得提名男主角，每一年都有作品。（年头播晒蚀底？）冇话唔抵嘅，我亦唔系为奖拍剧。」对于他在台上只叫陈晓华继续努力，他说：「佢梗系要继续努力，（唔睇好佢？）佢啲对手有阿佘（佘诗曼），我自己都有睇《新闻女王2》，阿佘非常卓越，我都睇好佢，Hera都好好，如果有『再飞跃进步女艺员』可以再攞，今年佢都有好多唔同作品见大家，而且每部作品都有好悦目嘅表现，好大嘅进步。」又指「最佳女主角」可投3票，所以自己也会投给陈晓华。

对于马国明与罗子溢亦有份入围男配角，朱敏瀚即反问：「马明又嚟争！？子溢专心争男主角，我觉得男配角我系有机会，马明喺《新闻女王2》第一集就死咗，若果死咗都攞到抵佢攞，佢都攞惯啦，让下啲后辈！」