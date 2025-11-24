Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李香凝来港现身李小龙诞生85周年展 有感父亲从未离开 人生哲学影响一生

影视圈
更新时间：23:15 2025-11-24 HKT
发布时间：23:15 2025-11-24 HKT

国际动作巨星甄子丹、李小龙女儿李香凝（Shannon）今日（24日）出席港铁举行的《李小龙诞生85周年纪念展：无形之道》揭幕礼。从美国远道而来的Shannon表示回香港像「返屋企」，皆因爸爸在香港长大、训练，是创造传奇的地方，在此学懂适应环境和跨越障碍；作为女儿会努力传承爸爸的智慧和精神，像他鼓励人们表达自我，团结一致。

李香凝传承李小龙智慧

Shannon称希望传承爸爸的智慧，最欣赏爸爸的远见，她遵循其哲学。她指，爸爸留下了许多著作、思想和教诲，形容自己虽然年幼时失去了爸爸，觉得他仍在养育和教导她，感到对方从未离开。Shannon指看过爸爸一些著作，随着成长，又有了新的意义，新的启发，对她的人生大有帮助，形容父亲是个杰出和敬业的人。另外，她说与甄子丹相识超过25年，大赞对方是一位出色表演者和演员，又称早前谈及，对方或有机会开拍另一套《叶问》 ，或会合作，她非常期待，望影迷拭目以待。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前