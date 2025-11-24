李香凝来港现身李小龙诞生85周年展 有感父亲从未离开 人生哲学影响一生

国际动作巨星甄子丹、李小龙女儿李香凝（Shannon）今日（24日）出席港铁举行的《李小龙诞生85周年纪念展：无形之道》揭幕礼。从美国远道而来的Shannon表示回香港像「返屋企」，皆因爸爸在香港长大、训练，是创造传奇的地方，在此学懂适应环境和跨越障碍；作为女儿会努力传承爸爸的智慧和精神，像他鼓励人们表达自我，团结一致。

李香凝传承李小龙智慧

Shannon称希望传承爸爸的智慧，最欣赏爸爸的远见，她遵循其哲学。她指，爸爸留下了许多著作、思想和教诲，形容自己虽然年幼时失去了爸爸，觉得他仍在养育和教导她，感到对方从未离开。Shannon指看过爸爸一些著作，随着成长，又有了新的意义，新的启发，对她的人生大有帮助，形容父亲是个杰出和敬业的人。另外，她说与甄子丹相识超过25年，大赞对方是一位出色表演者和演员，又称早前谈及，对方或有机会开拍另一套《叶问》 ，或会合作，她非常期待，望影迷拭目以待。