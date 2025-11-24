MIRROR闻花姐组新男团︰一队唔够要多10队 姜涛个唱场场有嘉宾 AL多谢「神徒」叱咤落力拉票 Edan认台湾见林明祯

MIRROR今日（24日）到又一城出席「BABY MIRROR GO ROUND」活动，各成员介绍所属联成的卡通人物角色，形容卡通人物跟自己性格相似，Anson Lo表示妈妈在家中放满「My Nelody」公仔。MIRROR受访时，被问到演出《MAMA 2025》的准备情况，Lokman指经已排练好，现在是最后调整阶段，分秒必争。另外，MIRROR与公司合约不足3年，因而传出花姐（黄慧君）未雨绸缪，着手于播放中的《全民造星VI》打造一队7人男团，他们说不知道此事，Lokman则形容多一些新人发光发亮，对乐坛是好事。

MIRROR里程碑

MIRROR受访时，问到本月28日演出《MAMA 2025》的准备情况，Lokman指如火如荼，排练经已完成，到最后调整阶段，仔细看看有何需要微调，令表演更加精准；重申能在启德主场馆为韩国大型音乐颁奖礼表演，对是次代表香港的MIRROR来说相当重要，是里程碑。而姜涛于12月在机场博览举行9场唱，成为队友场数之冠，问想不想加开第10场？姜涛说：「无所谓，平常心，（有粉丝买不到门票？）随缘吧，看到就是缘份，（邀请哪位演出嘉宾？）仍在商讨中，（要请9位嘉宾好麻烦？）不麻烦，这是开心事。」

另外MIRROR与公司合约不足3年，故传出花姐（黄慧君）未雨绸缪，着手于播放中的《全民造星VI》打造一队7人男团，据知不少广告商收到《造星VI》新男团的简介，开始为他们接洽广告。他们称不知道，但Lokman形容︰「多一队唔够，要多10队！」有跟花姐倾合约？AK补充「没有倾」，指目前最重要是MAMA的演出，「忙完再说啦！」

Edan与林明祯游台

有份客串《模范的士3》的Edan，在第二集中以国际刑警角色登场，力邀李帝勋打击犯罪集团，约有8分钟戏份，他笑说︰「我只在这一集出现，经已出完场！会叫队友追剧，希望观众继续支持这出韩剧，（与李帝勋合作的感受？）好梦幻，他是专业演员。」早前有网友爆Edan与绯闻女友林明祯同时身处台湾，他直认是受邱锋泽邀请到台湾拍片，有跟与林明祯见面：「是上个月的事，放假去玩，我有见她，其他不多谈了。」

全运会期间，Edan以特约记者身份访问大学室友──香港剑击队成员之一的蔡俊彦时，被对方嘲笑唱歌走音，他坦言：「没所谓，我真的走过音，再接再厉吧！」他解释，之前与蔡俊彦在一次访问时，应承去看对方全运会比赛，十分开心见证港队夺金牌。

AL平常心面对奖项

姜涛和AL打入叱咤乐坛「我最喜爱的男歌手」最后5强，问到两人在缺席下可有信心夺奖？姜涛表明以平常心面对，AL称无论出席与否，也是平常心，有奖会开心，没有奖也不会停步，同时多谢「神徒」落力拉票和投票。MIRROR刚刚完成3场闪避球挑战赛活动，Alton成为「全场最有价值球员」，问到有没有被姜涛的狠劲吓倒？他说：「我好彩，与他同队，不需要面对他。」AK则食了「波饼」，被姜涛击中，笑说：「这3日感到他有鼓气势，具体形容是坦克冲过来！货车撞过来！（可有受伤？）没有，观众睇得尽兴就好。」

AK笑姜涛似坦克

问姜涛打波是否像上身一样？AK取笑他说：「他不打波也『嚟料』，讲笑吧！」姜涛则反问：「是吗？我对球类运动有兴趣，体育精神嘛！（觉得自己好大杀气？）有少许，我当篮球去打。」对于网民指姜涛打波狙击AL？他笑言：「其他人都有向我掟波，我尽力避，（觉得好大力？）一定有这情况，（怕伤到脸？）运动就不能惊。」