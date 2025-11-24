Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

区瑞强为推广英文歌三度开骚 占士丁丁感激前辈邀请兼肯定

影视圈
更新时间：18:45 2025-11-24 HKT
发布时间：18:45 2025-11-24 HKT

区瑞强（Albert）联同吴大强（Bill）和占士丁丁（Dan James）将于2026年1月16及17日，假理工大学赛马会综艺馆举行《区瑞强三生有幸英文经典演唱会2026》，三人会演绎多首英文经典金曲，今日举行记者会交待详情。

吴大强与区瑞强六度合作

Albert已连续第3年举行全英文歌演唱会，他表示英文歌在香港音乐历史早已存在，希望能够推广这个传统，「以前未有广东歌嘅时候，大家都系听英文歌长大，但呢几十年唱英文歌嘅人越来越少，听英文歌方法同机会亦都越嚟越少，喺现场演绎就更加难，呢个已经系我连续第3年全部唱英文歌嘅演唱会，之前两次都系非常受欢迎。」

记者会上Albert跟吴大强和占士丁丁即席献唱《Devoted to you》，合照时Albert见占士丁丁高了一截，即场教他擘腿的广东话，顺便迁就大家的高度，丁丁一学就识，场面搞笑。谈到邀请吴大强和占士丁丁合作，Albert首先多谢《中年好声音》发掘这两位好歌手，又认为他们已非小朋友，唱经典英文歌的感情运用会更佳，「今次好开心邀请到佢哋合作，享受我哋一齐成长嘅英文歌。」

将会与Albert第六度合作的吴大强，对于再合作感觉很兴奋，「好多谢Albert邀请，每次跟Albert合作都会畀到好多启发我，而我哋大家都好钟意唱英文歌，所以合作得特别愉快。」首度跟Albert合作的占士丁丁，得知前辈参加演出相当好开心，「Albert哥系殿堂级歌手，佢揾我一齐开骚系一个肯定，好多谢佢畀呢次机会我。」

