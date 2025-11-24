汪小菲疑再做老窦 以「孕妇」称呼现任太太Mandy 网民担心大S仔女会否被忽略

徐熙媛（大S）今年2月离世，一对子女随汪小菲和继母马筱梅（Mandy）生活。汪小菲去年与Mandy登记结婚，今年5月在北京举行婚礼后，积极「造人」。早前Mandy被拍到腹部微隆，她更不时透露怀孕迹象，自爆体重增加兼感到疲倦，汪小菲日前在直播带货时就漏口风叫Mandy做「孕妇」，疑似默认再做老窦。

汪小菲妻Mandy打算只生一个

Mandy早前曾透露育儿规划，她表示只想生一个小朋友，认为养育与教育远比生产更耗心力，更清楚自己能力同极限只能够应付一个小朋友。而汪小菲日前直播时，有网民问到Mandy去向，汪小菲却口快快秒答：「孕妇不在，孕妇出去了」，还指Mandy 与小孩互动：「外面陪女儿呢﹗」似乎是承认再做老窦。据知，自大S离世后，大S的一对仔女都跟随汪小菲生活，但因为两位小朋友已经习惯台湾的校园生活，所以汪小菲暂时未有将仔女带往北京，自己则经常台湾内地两边飞，更透露每次回台湾都会带仔女食火锅、打篮球等。然而，不少网民都非常担心，如Mandy 的BB出世后，汪小菲与大S的一对仔女会否被忽略。