Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

61岁前亚视一线小生内地「饿鬼投胎」  身形胀爆大叫「真系屎忽鬼」  网民：童年幻想破灭

影视圈
更新时间：21:00 2025-11-24 HKT
发布时间：21:00 2025-11-24 HKT

90年代凭借亚视神剧《我和僵尸有个约会》中「况天佑」一角而走红的尹天照，现年虽已61岁，但其僵尸型男形象依然深入民心。自从拍毕《我和僵尸有个约会III》后，他便淡出香港剧坛，近年主力在内地发展，鲜有公开露面。

尹天照「胀爆」发福

近日有网民在广东偶遇这位前亚视一线小生，并将他的近况分享到社交平台，引发热烈讨论。从影片可见，尹天照与友人同台食饭，戴上眼镜身穿灰色外套的他打扮十分贴地，而其身形与当年饰演「况天佑」时的精壮模样判若两人，整个人发福不少，脸颊更是「胀爆」，渗出浓浓的「大叔感」。

相关阅读：张文慈尹天照聚餐拍片重现《我和僵尸有个约会》桥段 回忆杀引网民泪目：我的青春 

尹天照大叫：真系屎比鬼

虽然身形不复当年勇，但尹天照似乎毫不在意旁人目光，尽显不拘小节的真性情。面对满桌佳肴，他表现得相当兴奋，先是专业地「手机先食」，为美食拍照留念，随后便急不及待地大快朵颐。当品尝到一道「大蒜炸大肠」时，他更似乎吃得非常过瘾，竟无视旁人，高声大叫一句极度地道的粗俗赞美：「呢个大蒜炸大肠，真系屎忽鬼㖞！」。

网民对尹天照现时状态不敢置信

影片曝光后，网民纷纷留言，指他现时的状态是「破灭童年幻想」，并大爆他不用公筷之余，更没有用滚水先洗碗碟就开餐，十分奔放。更有网民搞笑指尹天照是「饿鬼投胎」。但亦有人指尹天照「自然老公很正常」，亦有网民大赞他现时头发依然浓密。

相关阅读：58岁尹天照凸腩胀爆内地登台似唱K 酬劳属港星垫底水平仍收呢个

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前