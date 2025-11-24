61岁前亚视一线小生内地「饿鬼投胎」  身形胀爆大叫「真系屎忽鬼」  网民：童年幻想破灭

90年代凭借亚视神剧《我和僵尸有个约会》中「况天佑」一角而走红的尹天照，现年虽已61岁，但其僵尸型男形象依然深入民心。自从拍毕《我和僵尸有个约会III》后，他便淡出香港剧坛，近年主力在内地发展，鲜有公开露面。

尹天照「胀爆」发福

近日有网民在广东偶遇这位前亚视一线小生，并将他的近况分享到社交平台，引发热烈讨论。从影片可见，尹天照与友人同台食饭，戴上眼镜身穿灰色外套的他打扮十分贴地，而其身形与当年饰演「况天佑」时的精壮模样判若两人，整个人发福不少，脸颊更是「胀爆」，渗出浓浓的「大叔感」。

尹天照大叫：真系屎比鬼

虽然身形不复当年勇，但尹天照似乎毫不在意旁人目光，尽显不拘小节的真性情。面对满桌佳肴，他表现得相当兴奋，先是专业地「手机先食」，为美食拍照留念，随后便急不及待地大快朵颐。当品尝到一道「大蒜炸大肠」时，他更似乎吃得非常过瘾，竟无视旁人，高声大叫一句极度地道的粗俗赞美：「呢个大蒜炸大肠，真系屎忽鬼㖞！」。

网民对尹天照现时状态不敢置信

影片曝光后，网民纷纷留言，指他现时的状态是「破灭童年幻想」，并大爆他不用公筷之余，更没有用滚水先洗碗碟就开餐，十分奔放。更有网民搞笑指尹天照是「饿鬼投胎」。但亦有人指尹天照「自然老公很正常」，亦有网民大赞他现时头发依然浓密。

