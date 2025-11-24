吴若希佛山骚感触落泪 明言唱到40岁就退休

「吴若希《Gossip of Me》演唱会」佛山站，日前在佛山万豪酒店千灯湖宴会厅•尚梯馆结束，全场爆满，Jinny把她所有首本名曲也带到佛山送给当地歌迷，也请来了刘芷君（Aster）担任特别嘉宾。

吴若希回顾入行15年起跌

Jinny一出场便一口气唱了《炊烟》和《暗涌》，之后她说：「今年系我入行第15年，咁多年嚟开心、唔开心又系咁样过，而家大咗，又经歴咗咁多事，我觉得只要做好自己，无论遇到任何Gossip，我都系最好嘅吴若希。」此时台下有观众大叫要和Jinny一起变老，Jinny笑说回应：「同我一齐变老？好吖，我希望我可以唱到40岁，今年33岁，仲有7年可以唱，之后我就退休，唔紧要嘅，我觉得每一次要珍惜我哋可以见到面嘅机会，」在换过另一套服饰后，Jinny再次回到台上并表演，她更到台下和观众握手互动，场面非常热闹。接着Aster便出场又唱又跳经典国语歌《Bad Boy》，Astor说：「很开心和荣幸可以到佛山做Jinny的演唱会嘉宾，今次是一个很好的学习机会，希望之后有更多机会和大家见面。」

及后Jinny感独地说：「我好想多谢我嘅Fans，有佢哋我先可以收到咁多爱，由出道到而家呢15个年头，中间发生好多事，有一班人依然系我身边陪伴住我，所有人我都好珍惜，多谢佢哋曾经系我生命之中出现过，所以好多谢各位今晚嚟到现场支持我，送畀大家《感激跟你能够遇见》。」在唱此曲时Jinny亦一时感触流泪，最后她以一首大家也能一起唱的《越难越爱》为个唱佛山站画上句号。

完Show后Jinny表示：「终于完咗佛山站，呢度系我一个非常熟悉嘅地方，因为《巨塔之后》就系喺度开机同拍摄，所以啲回忆即刻返晒嚟，好有亲切感，好似返咗第二个屋企。加埋今晚观众嘅反应非常好，大家语言接近，同声同气，加埋环境好好，大家又钟意听我嘅歌，所以有机会嘅话我真系想喺佛山定居。」