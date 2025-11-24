Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TWICE明年3月登台北大巨蛋 子瑜转达彩瑛承诺︰一定参与

影视圈
更新时间：17:15 2025-11-24 HKT
发布时间：17:15 2025-11-24 HKT

韩团TWICE于上周六及周日连续两日在高雄举行《THIS IS FOR》世界巡唱。昨晚的尾场惊喜宣布明年3月将登上台北大巨蛋开唱！

TWICE屡破纪录

TWICE在高雄打造360度环绕舞台，又放烟花，不识工本。不过成员彩瑛因身健问题停工至年底，子瑜转达彩瑛不能演出的遗憾心情，「彩瑛也非常可惜，她没有办法来参加这次演唱会，她私下跟我说感到很抱歉，她很自责说『没能一起来到这边跟大家见面』，但我相信她很快就会能够好好的恢复，然后下一场台北场，她说好的。」最大惊喜出现在Encore结束后，当场馆灯光转暗，巨型LED萤幕突然播放《THIS IS FOR TAIPEI》，之后揭晓日期「TAIPEI 03.21 - 22」，正式宣布 TWICE 将于明年3月21、22日登陆台北大巨蛋，门票将于下月公开发售。最后，子瑜更承诺台北见，「谢谢你们10年的陪伴，我们会再来的。」

TWICE的台北大巨蛋演唱会在台湾创下多项纪录：包括首度于大巨蛋呈现360度演唱会舞台、成为4个月内连续站上高雄世运主场馆与台北大巨蛋的首队国际团体，以及首队以世界巡回踏上台北大巨蛋舞台的国际女团。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前