TWICE明年3月登台北大巨蛋 子瑜转达彩瑛承诺︰一定参与

韩团TWICE于上周六及周日连续两日在高雄举行《THIS IS FOR》世界巡唱。昨晚的尾场惊喜宣布明年3月将登上台北大巨蛋开唱！

TWICE屡破纪录

TWICE在高雄打造360度环绕舞台，又放烟花，不识工本。不过成员彩瑛因身健问题停工至年底，子瑜转达彩瑛不能演出的遗憾心情，「彩瑛也非常可惜，她没有办法来参加这次演唱会，她私下跟我说感到很抱歉，她很自责说『没能一起来到这边跟大家见面』，但我相信她很快就会能够好好的恢复，然后下一场台北场，她说好的。」最大惊喜出现在Encore结束后，当场馆灯光转暗，巨型LED萤幕突然播放《THIS IS FOR TAIPEI》，之后揭晓日期「TAIPEI 03.21 - 22」，正式宣布 TWICE 将于明年3月21、22日登陆台北大巨蛋，门票将于下月公开发售。最后，子瑜更承诺台北见，「谢谢你们10年的陪伴，我们会再来的。」

TWICE的台北大巨蛋演唱会在台湾创下多项纪录：包括首度于大巨蛋呈现360度演唱会舞台、成为4个月内连续站上高雄世运主场馆与台北大巨蛋的首队国际团体，以及首队以世界巡回踏上台北大巨蛋舞台的国际女团。