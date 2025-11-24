原来视咁的丨TVB肩负企业社会责任 齐撑投票创未来

立法会又到换届时候，今届口号为「投入选举 共创未来」。为迎接12月7日投票日，特区政府于投票前一晚，在西九文化区竹翠公园举行大型户外综艺晚会「同心．投票．创未来大汇演」，以进一步提升选举气氛及社会关注度，呼吁全港选民踊跃投票。大汇演节目会由本港7间电子传媒，包括：无线电视、ViuTV、HOY TV、凤凰卫视、香港电台、新城广播及商业电台共同作现场联播。TVB作为香港电视业龙头，顺理成章肩负起制作的责任，凭借的是丰富的大型节目经验及雄厚的台前幕后人力资源。TVB向来承担企业社会责任，推动公共事务不遗余力，在关系到香港人福祉的立法会选举，更是责无旁贷以实际行动呼吁市民履行公民责任去投票。

投票前一晚举行「同心・投票・创未来大汇演」，由本港七间电子传媒共同作现场联播。

TVB行政主席许涛带领一众高层支持12月7日投票日。

TVB在今次选举可谓动员全台力量，早在该台58周年台庆当晚，行政主席许涛带领一众高层及逾300位艺人，上下一心喊出「12月7号你都一齐投票啦」口号，声势之浩大令人不禁想起当年邵逸夫爵士跟一众邵氏红星大合照的场面。今趟更是出师有名，既为神功呼吁香港市民投票，又为弟子展示全台上下一心及雄厚的艺员资源。

为选举倾尽全台之力

除此之外为加强宣传立法会选举，大会特意将郭富城名曲《强》，改编成主题曲《同心．投票．创未来》，由校长谭咏麟、美人邝美云及陈洁灵等引领60多位艺人合唱。心水清的人不难发现，虽然各台也派员参与，但当中有不少是TVB旗下艺人，如《中年好声音》、《声梦传奇》的歌手周吉佩、李佳、黄博、黄洛妍及冼靖峰等空群而出，演员张振朗、陈展鹏、萧正楠、丁子朗、姚子羚、何广沛等亦全情投入，就知TVB为选举倾尽全台之力去撑。

保安局长邓炳强化身朝伟在《无间道》的造型，以轻松手法呼吁投票。

台庆当晚，上下一心喊出「12月7号你都一齐投票啦」口号。

TVB为选举全程投入值得赞赏，而政府在宣传的创意及心思亦值得欣赏。一如以往各司、局长空群而出呼吁选民投票，但有别于过往的官样宣传，在宣传短片上花尽心思作出突破，重塑王家卫电影的经典场面。先是保安局局长邓炳强粉墨登场，模仿梁朝伟在《阿飞正传》片末中在阁楼用发乳擸头发一幕，独白「擸发」跟「立法」同样重要，同场演出的还有保安局常任秘书长李百全、保安局副局长卓孝业。而第二条片更抵死，邓炳强再度化身朝伟在《无间道》的造型，一身皮褛在天台念出二创对白「4年又4年，嚟紧都第8届啦，每届我都谂清楚啦，老细」以轻松手法呼吁投票。作为选民12月7日自然要在票站见。