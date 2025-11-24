原来视咁的丨汪明荃自爆曾因超速要再培训好面懵 罗家英向「三大乖孙」传授四大必杀技

由「三大乖孙」周嘉洛、阮浩棕、周奕玮，及老公罗家英（家英哥）轮流陪住汪明荃（阿姐）出发看世界的全新综艺节目《带阿姐看世界》，将由今晚起、逢周一至周五晚10点半翡翠台播映。

今晚首播的《带阿姐看世界》，率先带阿姐出发到澳洲看世界的是「搞笑担当」乖孙1号周嘉洛。为了纾缓「头炮」嘉洛仔的紧张情绪，负责守尾门的家英哥率先给予照顾阿姐的四大锦囊：1.准时、2.唔好咁多多余说话、3.千祈唔好擦鞋、4.阿姐钟意饮番杯华田，嘉洛仔对于「准时」及「华田」两大锦囊志在必得，更许下豪言：「我应承自己每日起码要早15分钟（落楼），我要落嚟等阿姐，我唔要做阿姐等𠮶个。」

家英哥向三大乖孙教路，教他们如何可以得阿姐欢心。

阿姐体验钓蟹钓鱼时，好似小朋友咁开心。

曾在澳洲留学的嘉洛仔，先后带阿姐到访Rundle Mall、德国村、位于Barossa Valley嘅The Louise、Pink Lake Tiny House等靓景打卡，又带阿姐睇日落、睇星星、钓蓝蟹、亲亲树熊、坐热气球、Fine Dine、Roof climb、Glamping等，当中不少更是阿姐的第一次，包括试玩人生第一次自驾游，而且更要驾驶超级大型豪华露营车！原本对自驾游欠缺信心的阿姐，经嘉洛仔一再游说后，终踏出第一步，事后不但笑言自驾游很爽，还叮嘱嘉洛一定要帮她拍照传给家英哥，十分搞笑：「我要畀阿罗家英睇，可以威吓吖嘛。」

阿姐对自己的第一次自驾游好满意，仲猛叫嘉洛仔影相畀家英哥睇。

阿姐成功克服畏高坐热气球睇美景。

家英哥想做的士司机

行程中，阿姐更大方分享「超速」经历：「我试过超速好多次，要去上堂，𠮶次入到去，差唔多全部都系的士司机㖞。（嘉洛仔：「咁佢哋咪个个认得你咯？」）系呀，好面懵。」阿姐还大爆家英哥小时候的志愿是做的士司机，还曾拥有的士牌，又直指十分不喜欢家英哥驾车时的一个超级坏习惯。

值得留意的是，为了贺阿姐正式出发看世界，视帝陈展鹏、叶蒨文、曾展望、罗子溢、陈炜、黄翠如、洪永城、刘颖旋等亦会惊喜亮相节目，想知呢班小生花旦搞乜鬼？今晚记住留意首播的《带阿姐看世界》。

到底一众艺员突入阿姐个节目，系搞乜鬼呢?

嘉洛同阿姐Glamping，之后更尽诉心中情。