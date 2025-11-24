好孩子｜许瑞奇与王国燊跟变装皇后交换灵魂 谱写照顾者之歌｜名人杂志

新加坡电影《好孩子》现正上画，导演王国燊形容，当地市场不算蓬勃，去年放映的电影不到10部，于亚洲电影市场来说还算摸索阶段。新加坡影视圈没太多花边八卦，行业竞争不太大，亦没票房压力，在这种环境下，新生代演员许瑞奇（Richie）对自己的作品并不抱过份期望，只专注「当下」，造就《好孩子》一次精彩绝伦的演出，一出精品的诞生。

撰文︰李志宏、摄影︰谭志光；化妆：Henry Li、发型：Jun Choy

捉错用神

受「香港亚洲电影节」之邀，导演王国燊与演员许瑞奇（Richie）来港宣传。《好孩子》以新加坡变装皇后「阿真」（林同利）的事迹改编。导演王国燊忆述在拍摄电影《男儿王》时，透过编剧介绍而认识阿真，对方担任《男儿王》顾问。两人成为朋友后，有次导演在Facebook上看到阿真求助，原来他的母亲罹患失智症，且在家中跌倒，后来导演与阿真深入交谈，了解其故事，成为创作《好孩子》的起点。作为香港观众，笔者本以为《好孩子》是千篇一律的霸凌题材、大放催泪弹之作品，看毕才知捉错用神，导演解释︰「你跟许多人一样，以为《好孩子》是一出关于小众受欺压的电影，其实我是被阿真一句『像我这样的人，应该是上天派来照顾我妈妈的』所触动。戏中呈现社会复杂现象，有黑暗有光明；即使立场与他人对立，还望观众能选择以善良去看待这一切。」

导演王国燊（右）高度评价Richie的表现，正是自己心目中《好孩子》的主角。

Richie直言接触《好孩子》剧本之前，对变装毫无概念。

新加坡电影《好孩子》现正放映。

变装过程大吃苦头

《好孩子》戏名晓有意思，「女」与「子」，像雌雄同体，有女性细心，同时又藏有男性刚阳，适时挺身而出。现年32岁的新加坡新世代演员Richie扮演变装皇后「家好」，他直言接触剧本之前，对变装毫无概念，「我是偶尔参加朋友派对才看到他们在台上工作的模样（例如说有味笑话）。」他坦言与原型人物阿真面对面交流时，慢慢理解他们的心理状况，「阿真是个非常有爱心的人，面对挫折时总是乐观、坚强，找方法解决。」导演则补充︰「变装文化在新加坡属于一种表演形式，是相对冷门的工作，很多人甚至不知道变装皇后这个职业的存在，多少会以另类眼光看待。」他强调电影并非聚焦于外表、职业，而是反映主人翁内心世界的照顾者之歌。

谈起变装过程的困难，Richie透露：「角色的声音、身体节奏密不可分，若能掌握这两点，表演上就会有很大差别。」他形容这是建构角色灵魂的重要步骤，而另一挑战则是服装穿搭的繁复：「我要穿很多套衣服。穿裙子、紧身衣与戴上各种造型用具，许多时候化妆造型一做上去就很难拿下来，尤其是重重的头套系带在太阳穴位置，夹得非常紧，令我有缺氧感觉！」他续说︰「有时剧情需要，喝了很多啤酒，一直想去洗手间，但穿上三、四层服装，很麻烦，只能忍着！」而为保持身形窈窕亦要吃苦头，「当时都只吃晚餐，而且只吃很少，不然肚子凸起就不好看。」

Richie卸下期望，穿上角色服装，与变装皇后来了一次灵魂交换。

Richie形容变装过程令他大吃苦头。

《好孩子》中呈现社会复杂现象，有黑暗有光明。

既没压力亦没期望

谈起新加坡的电影市场，导演形容不算蓬勃，「市场十分小，去年上映的电影不到10部，而且业内人士也不太清楚观众想看甚么。」故拍摄《好孩子》时，他没有考虑市场因素，「专注说好一个故事就好。」Richie亦表示认同，「我拍摄《好孩子》只是想呈现朋友的故事。」专注当下这一刻，才是最重要，Richie忆述︰「就是做好自己的本份，把角色演好。拍摄、导演、灯光这些，我都交给专业。我只专注表演，每次action与cut之间，全情投入，拍完马上抽离，不会自我怀疑。」《好孩子》上映至今带来回响，令他们始料不及，Richie说：「有观众看完后，每个周末都回家吃饭。真的，时间不等人，不管多忙，都要回家吃饭，陪陪父母、家人。」看似不重要的几小时，累积起来就是宝贵时光。

导演与Richie的相识始于一位共同朋友的介绍，透过化妆师佘美璇（提名本届台湾金马奖「最佳造型设计」）牵线，导演说︰「《好孩子》的剧本在2021年写好，就是没找到心目中的演员。」直到他看到Richie在电视剧《你的世界我们懂》的演出，印象深刻。导演高度评价Richie的表现，分享最后一天拍摄的特别安排：「我们拍了25天，有一场卸妆戏，是在收工前即兴给他，让他自由发挥。」这场戏是一take过，格外有感。

对于《好孩子》的票房，导演和Richie表示既没压力亦没期望。

《好孩子》并非讲述小众群体受欺压的故事，而是反映主角内心世界的照顾者之歌。

《好孩子》饰演主角母亲的洪慧芳（左）是新加坡实力派前辈演员。

演自闭男孩成转捩点

Richie本没计划成为演员，尝试过多种工作后，「发觉朝九晚五的生活不适合自己，若没当上演员，我想自己会当小贩。」他在​2013年参加选秀节目《校园美魔王》而被发掘，初期演电视剧小角色，「一开始是因为『揾饭食』才尝试去演戏，多看了电影，学习不同表演方式，渐渐发现表演不一定有固定模式，表演就是放松，不用管太多，也不必理会别人眼光。」Richie坦言倾向接演比较冷门的角色，2022年在电视剧《你的世界我们懂》演自闭症男孩，是其事业转捩点，成为最年轻视帝，而今年更凭《好孩子》杀入金马奖争「最佳男主角」。

Richie在电视剧《你的世界我们懂》演自闭症男孩，令人印象深刻。

《好孩子》以新加坡变装皇后「阿真」的真实故事改编。

《好孩子》以变装皇后「阿真」照顾失智症母亲的故事为蓝本。

被《爸爸》刘青云震撼

Richie透露喜欢的演员是刘青云，「《爸爸》中他很自然，看他去巴刹（市场）买菜都不会觉得他是主角！这种状态是我梦寐以求的境界。」导演则指：「我小时候看《僵尸先生》与《开心鬼》，后来到《英雄本色》、《赌神》等，最近就是《破．地狱》、《爸爸》，虽然切入点有别，其实都在探讨家庭或社会议题。」他指出香港电影不如过往充满商业主导的色彩，反而越来越多关注现实，持续挣扎的故事充满生命力。

刘青云在《爸爸》中的演出，是Richie梦寐以求的境界。