离巢TVB索人妻湿身大放送 「无遮掩」出浴照疯传 曾陷离婚风波为转型不惜街市返工

34岁「阿七」吴嘉仪在综艺节目《开心无敌奖门人》任「奖老」，成功上位，却在今年1月宣布离巢工作10年的TVB。阿七吴嘉仪之后成为KOL，不时出入街市直播，杀出一条血路，近日阿七吴嘉仪到内地度假时，分享索爆出浴照派福利，获网民赞扬：「第一张已经要比（畀）赞」。

「阿七」吴嘉仪分享浸浴照

「阿七」吴嘉仪对网民欣赏其出浴照，也有回复：「冇嘢睇㗎，得泡泡」。照片中，「阿七」吴嘉仪打卡表示在内地珠海日月贝，估计在酒店留倩影，见到她疑似一丝不挂坐在浴缸中，头顶上放毛巾，拎住一罐饮品，非常写意。

「阿七」吴嘉仪透露经常出入街市，难得放假便北上消费：「Vacation & Rehab，平日出汗换来的美食、假期要好好珍惜，去珠海大剧院朝圣yeah！明天又回归街市了 #泡泡浴最纾压 #缆车 #打边炉 #coffee #打卡」。

阿七吴嘉仪做「街市KOL」

吴嘉仪2023年结婚成为人妻，但新婚不久爆出婚变风波，吴嘉仪曾公开哭诉被老公赶出家门，险沦为「离婚KOL」，幸而经过沟通和磨合后，二人成功修补关系。吴嘉仪之后离巢TVB，更走偏门路线杀入街市，不时直播推荐平靓正食材，成为「街市KOL」，展现刻苦耐劳的一面。

