金马影后范冰冰庆祝文「被消失」改到IG 分享感受：关关难过关关过

范冰冰自2018年因「逃税风波」遭大陆封杀，绝迹内地娱乐圈的她，因而转往海外发展。日前，她就凭马来西亚电影《地母》首夺金马影后，但她未有出席颁奖礼，仅由影片导演张吉安代领，张吉安即场打电话给范冰冰，范冰冰喜极而泣，其后她与他的工作室先后在微博开心发文，可惜两帖文及后全部「被消失」。昨晚，范冰冰就唯有转战到IG抒发感受。

范冰冰感谢马拉团队

范冰冰在冇预警下两度被删文后，昨晚转战IG社交平台发表感受，她晒出奖项照写道：「昨（前）夜，我对著导演发来的四座奖杯照片，看了很久很久。在吉打拍戏时的点点滴滴，又浮现在眼前——那个专业、严谨又充满人情味的剧组，那个安安静静、彼此守护的创作空间。」范冰冰感谢导演在各种压力之下，还始终坚定地支持及认定她，「尽管拍摄条件艰苦，但马来西亚剧组里的每个同仁，脸上总是挂著灿烂的笑容，全心投入著自己热爱的事，是你们，让这部优秀的马来西亚电影得以诞生，创造了奇迹，也让华语电影人的执著，被世界看见。杀青时我说过，这个充满电影热忱的大马团队，让我永生难忘，真想就这样一直和大家一起走下去。与你们共度的每一天，都温暖至极，它们已悄悄成为我心底最珍贵的收藏。」

范冰冰以彩虹比喻未来

范冰冰最后自勉励表示：「现在，我想说：关关难过关关过，风雨过后见彩虹。吉打天空那道绚丽的彩虹，永远是我心中最美的风景。谨以此心，献给亲爱的你们！Saya sayang kamu semua banyak-banyak! 」