模范的士3丨Edan吕爵安出场大晒语言能力 与李帝勋斗戏化身高冷刑警 反应好成多项收视冠军

影视圈
更新时间：17:38 2025-11-23 HKT
发布时间：15:45 2025-11-23 HKT

香港人气男团MIRROR成员吕爵安（Edan）首度参演韩剧，与韩国收视福将李帝勋合演Viu Original原创犯罪韩剧《模范的士3》，而Edan亦已于昨晚（22日）播出的第2集登场。

Edan、李帝勋气场全开

Edan在剧中扮演国际刑警刘米高，首次现身就在发现女尸的凶案现场，与扮演日本探员铃木的森优作讨论案情，毫不费力地输出一轮英语对白，大晒优秀语言能力。接着与李帝勋的一场天台戏份更是精彩，看Edan以流利英语试探李帝勋，李帝勋又大晒韩、日、英语，两人都气场全开，双雄斗智颇具张力。及后二人合作调查，亦有不少幽默搞笑戏份。更教人惊喜是Edan一洗平时的活泼调皮形象，化身高冷智慧型国际刑警，型格十足，予剧迷极大新鲜感。

竹中直人有份参演

除了Edan这位香港代表之外，由于今辑《模范的士》锐意踏足国际舞台，不但故事背景设定在日本，更邀得大批日本演员参与，包括知名演技派竹中直人、曾参演《噬亡村》第2季的笠竹将及高野友吾等等，韩日港卡士合作爆发演技新火花。

至于收视率方面，《模范的士3》首集已取得取得9.5%的收视率、瞬间收视最高达11.1%，20至49岁收视平均2.4%、分段收视最高达3.13%，位居全频道收视冠军，并创下2025年韩国迷你剧最高开播收视，但低于前一季的季终收视（21.0%）。第2集收视虽下跌至9.0%，但瞬间收视最高达12.2%，连续2集位居同时段收视冠军，同时位居本周迷你剧收视冠军。第2集创下自身20至49岁收视最高纪录3.3%、分段收视最高达4.41%，位居本周20至49岁收视冠军。

