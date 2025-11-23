「岚」公布最后一次全国巡唱详情 明年5大巨蛋演出共15场演唱会 计划直播开骚冧粉丝

日本国民天团「岚」（Arashi）5月宣布明年春天举行正式解散前的最后巡唱，但一直未透露巡唱细节。昨日（22日）他们终于在其官方粉丝俱乐部网站上发布了一段5位成员合体的视频，公布最后一次全国巡唱的详情。

真正最后演唱会跟歌迷道别

久违了的大野智联同4位队友：樱井翔、相叶雅纪、二宫和也及松本润合体，身为队长的大野率先宣布巡唱「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」将于将于明年3月13日至5月31日期间，在5大巨蛋（东京巨蛋、大阪京瓷巨蛋、福冈瑞穗PayPay巨蛋、名古屋Vantelin巨蛋和札幌Daiwa House Premist巨蛋）举行。他们首先于3月13日-15日在札幌站展开巡唱序幕，接着于4月1日-2日回到东京演出，4月6日-8则移师到名古屋演出，接着到4月24日-26日转往福冈演唱，5月15日-17日则进行大阪站演出，最后将于5月31日回归东京巨蛋，举行真正的最后演唱会，跟歌迷道别。

门票申请将仅限于「长期粉丝」

此次演出共15场，预计门票将异常抢手，竞争异常激烈。故此他们将暂时停止接受新会员申请，以便现有粉丝俱乐部成员优先获得门票，门票申请将仅限于「长期粉丝」。据粉丝俱乐部网站的公告，今年6月2日前加入粉丝俱乐部的代表及其陪同人员均可报名参加，报名将透过人脸辨识系统进行身份验证。粉丝们对此安排赞不绝口，盛赞「岚」为保障粉丝权益非常用心兼严谨。

引发全国轰动

此外，樱井翔亦透露他们计划会直播演唱会：「我们也在准备直播，以便让更多人能够欣赏到这场演唱会。」最后松本润承诺：「『岚』会继续思考如何娱乐我们的粉丝，如果你们能一直陪伴我们到活动结束的那一刻，我们会非常开心。」「岚」自2020年大除夕宣布暂停活动后，队长大野智引退，其余4位成员则作个人发展，直至今年5月公布明春举行最后巡唱，引发全国轰动，有传NHK电视台目前正积极力邀他们参与今年红白歌唱大赛。

