李佳芯爱跑步因唔使约人 黎诺懿庆祝结婚11周年怕太太投诉 陈山聪忙工作未有时间踢波

李佳芯、黎诺懿与陈山聪到西九龙以大使身份为跑步活动主持起步礼，李佳芯表示跑步是运动首选，因是一人运动不用约别人，之前挑战长跑更令她有满足感，又口误指挑战10km长跑用一分多钟完成，被身边两位老友取笑。黎诺懿则指喜欢踩单车，但与李佳芯相反因他怕闷不想一个人，喜欢边做运动边倾偈，陈山聪指一个人或与朋友跑都可以，最近儿子Jaco也开始接触跑步，但他自己跑步姿势有很多问题，计划找跑步老师教儿子跑步。

自掘钻石给太太

李佳芯刚与家人到江南旅行，她指终于完成年度大计，顺利和安全地完成，笑言自己去旅行不用计划，今次是与妈妈旅行很好的经验。她指接下来将与黎诺懿到马来西亚，宣传在当地拍摄的剧集《义和》，黎诺懿笑言已睇过片段，感觉不错，李佳芯则投诉「黎总」自己未有得睇，要活动后即时传给她，黎诺懿则指完成马来西亚之旅后，会与家人一同去滑雪。谈到与太太庆祝结婚11周年，他即笑言「唔好提」怕太太投诉，「因为我们是11月11日结婚，所以这一年是111111，之前与太太食饭，这段时间太开心了，我还以为结婚才1年呢，哈哈！」他指11周年太重要，笑言应花点心思亲自掘钻石给太太。

带3岁「小冬牛」滑雪

至于陈山聪刚与家人外游为太太庆祝生日，笑言Jaco开始长大，计划行程不似以前头痛，带备玩具便可以，黎诺懿则表示头痛，因将带3岁「小冬牛」首次旅行及去滑雪。谈到陈山聪加盟陈百祥的「精装明星足球队」踢波，他指自己有踢波习惯，早年有与晨曦足球队的朋友踢波，但因为工作太忙，暂时只出场了一次，「最近都飞来飞去，工作在内地和马来西亚，我的贺岁电影也会在年初一上映，可能我下星期也会和诺懿及Ali在当地，因为都准备宣传，需要到当地看看片花。」