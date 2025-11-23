TVB小花陈嘉慧晒二胎孕肚有「异样」？闪嫁富贵老公效率惊人 刚复工又有咗星途发展成谜

现年29岁、曾获TVB力捧的小花陈嘉慧（Erica），2018年入行，短短3年已成为剧集女一，她在2023年10月突然宣布婚讯，闪嫁圈外富贵男友Calvin，同年年底再公布有喜，并即停工专心安胎，去年3月顺利诞下爱女Harper。数月前才正式复出工作的陈嘉慧，上月突然在其社交平台上载超声波照片，公布再度怀孕消息，日前她亦在IG继续晒小巨肚。

陈嘉慧第二胎肚子特别重

照片中的陈嘉慧穿上松身蓝色牛仔长裙，一手抱着女儿，另一只手则按着微微隆起的肚子，并留言表示肚子比第一胎重：「Happy moments！点解第二胎个肚好似特别重咁嘅？有冇妈咪同我同样感受？」更注明：「妈咪表示好想快啲卸货」亦得到不少网民送上祝福，以及指快将荣升家姐的女儿转眼间长大了不少。

陈嘉慧不想做全职师奶

陈嘉慧曾表示不打算做「全职师奶」，并预告复出后会继续幕前工作，今年初她获安排拍摄旅游节目时曾表示：「我未来的青春日子仍在公司，如无意外大家仍会见到我。哈哈！」相不到几个月后就再度有喜，完全符合她今年8月在IG报喜的帖文，透露自己的目标是「三年抱两」，相信早已定下这个「造人」计划了。

