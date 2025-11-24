金童｜张继聪新作险烂尾 曾梦想40岁前做影帝 严选剧本做儿子榜样
上映中的拳击电影《金童》中，主角张继聪与曾志伟属师徒关系，他形容其中一幕要用力推曾志伟落地，深感压力，对方反指自己武师出身，著他不要锡力才有真实感，「这叫有借有还，我之后拍打拳场面，叫对手不要留手，打完牙骹都痛几日！」而刘皓岚演其儿子，张继聪寄语不轻言放弃的精神，戏内戏外成为儿子榜样。
张继聪畀6位数埋单
张继聪为了《金童》付出甚多，明言︰「这出电影在6年前拍摄，我就提早两年去操身形，过程十分辛苦，现在叫我再做一次？无可能！」当时他期望甚高，期望角逐金像奖「最佳男主角」，在40岁前一尝影帝滋味，怎料过程一波三折，先有主力的电影公司结业，失去最大资金来源，后又找不到新投资者，无钱做后期致令上映无期，「我是演员，只管拍戏，对幕后运作了解不多。后来要处理无数制作上、后期的问题，面对一万样未接触过的挑战，我最后拿出六位数字，为套戏埋尾，叫做对得住《金童》，对自己交代。」
张继聪无期望就没有失望
《金童》经历重重难关，终能放映。至于冲击影帝宝座之宏愿，张继聪笑称该片能够上映「已经当赢」，「最重要还是正向心态，有没有奖也不会影响我对演戏的热诚。」补充︰「人生中有许多事意想不到的事情，电影有它的路，没有期望反而带来惊喜。」并以《窄路微尘》和《饭戏攻心》系列为例，上画后回响不断。张继聪与曾志伟、刘皓岚有不少对手戏，前者演他的拳击师傅，后者演其儿子。张继聪透露其中一场戏与对方拉扯，要用力把曾志伟推落地，为了真实感而出尽全力，「认真做戏、专注的志伟哥非常吸引人，令我获益良多。他叫我不用留力，我就不留力，推他落地的确有点害怕。我之后拍打拳场面，有借有还，对手打我是拳拳到肉，打完牙骹都痛几日！」
刘皓岚多元发展
至于刘皓岚在拍摄时才11岁，这天访问，张继听再遇已17岁的刘皓岚，笑指「儿子」长大成人。电影中两人关系疏离，充满矛盾。他们异口同声表示现实中与家人相处融洽。刘皓岚称父亲对他影响深远，与父母的关系就像朋友。刘皓岚的父母是行内人，故他从小就参与各类演出，近年涉猎音乐范畴，他说︰「我不想局限自己在某一方面，现在觉得最难是突破自己，希望做到令自豪的作品。」他笑言不像张继聪的角色，人生遇上大风浪。张继听则大赞对方好戏，前途无限，同时寄语《金童》不轻言放弃的精神，戏内戏外成为儿子的榜样。