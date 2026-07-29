夏天走路大腿又流汗又摩擦？瑜伽教练教1招紧致大腿内侧 告别闷热黏腻感
更新时间：20:00 2026-07-29 HKT
发布时间：20:00 2026-07-29 HKT
发布时间：20:00 2026-07-29 HKT
夏天走路大腿内侧狂流汗，两边赘肉互相摩擦又红又痛？有瑜伽教练教只需做1招超简易运动，即可极速紧致大腿内侧肌肉，从此告别闷热黏腻感与摩擦不适。
瑜伽教练教1招紧致大腿内侧 告别闷热黏腻感
据日媒《朝时间》报道，瑜伽教练高木沙织指出，大腿内侧特别容易积聚汗水，当皮肤变得潮湿黏腻，加上大腿与臀部之间的肉互相摩擦，便极易引发皮肤敏感及不适。为此，她特别推介一种简单的运动，不仅能紧致及锻炼大腿内侧肌肉，更能有效预防行路时因皮肤摩擦引起的不适：
步骤：
- 先平躺于地面，双脚并拢，膝盖弯曲踩地。
- 将双脚抬离地面，使髋关节与膝盖皆维持约90度弯曲，同时保持小腿与地面平行。
- 保持双脚脚掌互相贴合，反复进行膝盖向外开、向内合的动作，建议每次做10下，合共进行3组。
高木沙织提醒，练习时必须注意以下3大重点：
- 运动时必须维持双脚脚掌紧贴。吸气时将膝盖向外打开，吐气时则慢慢将膝盖合拢。在闭合的过程中，要刻意集中注意力，感受大腿内侧肌肉的收缩，切忌利用惯性快速开合，这样才能真正有效刺激并收紧目标肌群。
- 若在练习时发现腰部容易离开地面，建议在腰部下方垫一条折叠好的浴巾或毛毡。此举有助稳定骨盆与下背部，大幅减低腰部承受的负担。
- 初学者可待身体逐渐适应强度后，便可按个人体能状况慢慢增加训练次数，以进一步提升锻炼效果。
资料来源：《朝时间》
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