小S女儿Elly被封「蚂蚁腰教科书」 赴美留学晒成小麦肌 公开5招Gen Z养生法

被封「靓女星二代」、今年20岁的 Elly（许曦文）一直备受外界关注。妈妈小S（徐熙娣）经常在社交平台分享母女温馨日常。Elly 拥有高级厌世脸与逆天好身材，备受各大时尚品牌青睐。原来私底下的她，生活作息与保养方式反差很大，过着如「老人」般养生生活，一齐解构5招Gen Z养生法 ！

赴美留学晒出健康小麦肌肤

作为备受瞩目的星二代，Elly 在兼顾演艺圈工作的同时，亦于学业上取得优异平衡。她凭借优异成绩成功考入美国南加州大学（USC）大众传播学系。前往美国留学后，Elly 的个人风格亦逐渐改变，连妈妈小S都开玩笑指，以前在香港和台湾怕晒太阳的 Elly，如今在美国已晒成一身健康小麦肤色，说话时甚至开始带有ABC口音。

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「最美星二代」许曦文 Gen Z 养生法

1.迷上拔罐跟针灸

翻开Elly的IG ，最近在IG Story晒出背部爬满暗红色圆印的拔罐照片，并透露自己最近「爱上了拔罐跟针灸」。美少女的灵魂里竟然住着一个养生老灵魂，这种「血气感保养」可谓相当超前部署。

2.靠海滩运动维持紧致线条

Elly 经常在社交平台分享自己前往海边游玩的相片，其紧致又健康的完美身材比例令人羡慕不已。即便是简单随性的休闲海滩穿搭，她亦能自然展现出青春活力与高级气场！

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3.从小练舞夺韩国大赛冠军

遗传了妈妈优良舞蹈基因的 Elly，从小对舞蹈抱有无比热情。在她 14 岁时，更曾与队友凭借精湛舞技与绝佳默契，一举夺得韩国舞蹈大赛冠军，当时让妈妈小S感动得热泪盈眶。

4.狂饮水促进代谢兼亮肤 补充水分

谈到日常养生小秘密，Elly 曾分享自己觉得「饮水」时的自己很酷，因为她一次过可以饮很多水，而且补充水分后会感觉身体变得更健康。补充足够水分能有效促进新陈代谢，更能改善皮肤状态，好处极多。

5.每周敷面膜稳定敏感肌 注重防晒

保养从不分年龄，身为少女的 Elly 属于敏感肌，偶尔亦会面临暗疮困扰。因此她非常注重肌肤的日常清洁与滋养，每周均会定期敷面膜，借此维持肌肤的光泽度与弹润感。

在妆容方面，Elly 最在意的就是底妆的精致度。干净轻薄的底妆能大幅提升整体气色，同时保留个人面部特色。她分享自己的化妆小秘诀：若发现肤色不均匀，会使用气垫粉底薄薄地铺上一层，令底妆更为服贴。此外，若出门只能选择一种美妆产品，Elly 绝对会首选防晒产品，以预防紫外线对肌肤造成伤害，保持肌肤明亮均匀。做好防晒正是她维持肌肤美丽的不二法门。

资料来源：IG@polarbearelly

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