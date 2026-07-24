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以为好健康却越吃越肥？医生揭6大食物藏热量陷阱 鸡蛋/三文鱼皆上榜！

减肥运动
更新时间：07:30 2026-07-24 HKT
发布时间：07:30 2026-07-24 HKT

以为吃得健康就能成功减肥，结果体重不跌反升！有医生盘点6大健康食物，暗藏热量陷阱，若不控制份量，随时越吃越肥，其中连三文鱼、鸡蛋都上榜。

医生揭6大食物藏热量陷阱 鸡蛋/三文鱼皆上榜！

内分泌新陈代谢科医生蔡明劼在Facebook撰文指，不少人以为只要是健康的食物，多吃一点也无妨，结果体重却不跌反升，这其实是许多人最常跌入的减脂陷阱。部分食物虽然营养满分，含有优质脂肪、蛋白质、纤维与微量元素，与珍珠奶茶、炸鸡等毫无营养的「空热量」垃圾食物完全不同，被医学界称为「高营养密度」食物。然而，它们的热量密度同样惊人，他点名以下6大健康食物，建议大众绝对放心食用，但务必严格「酌量」进食：

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6大食物藏热量陷阱
6大食物藏热量陷阱

1.牛油果

牛油果含有丰富的单不饱和脂肪酸，对心血管极为有益。但切记它在营养分类上属于油脂类，一个中型牛油果的热量，已轻松超过一碗白饭。建议应将其视作「油脂」来取代日常炒菜油，绝对不能当成水果大量进食。

2.坚果类

腰果、核桃、杏仁等果仁是优质矿物质与维他命E的来源。然而，它们体积细小且口感香脆，一不小心极易吃掉大半罐。建议每日一小把，约半个手掌心份量便已足够。

3.黑朱古力（85%以上）

黑朱古力富含黄酮类化合物，具抗氧化功效兼有助放松心情。坊间常指吃朱古力有助燃脂，但其实可可脂本身就是脂肪，大部分人往往越吃越肥，很少看到有人因此减肥成功。建议每日吃1至2小口当作享受即可，若吃掉一整包便会对身体造成极大负担。

4.全脂鲜奶

全脂鲜奶能提供较佳的饱足感，且含有维他命A、D及K。蔡医生表示，他一向推荐大众饮用全脂鲜奶或进食乳酪，不过乳制品累积起来的热量绝对不容小觑。每日饮用1至2杯即可，切忌当水喝；或可替换成低脂奶，以降低油脂摄取量。

5.三文鱼

三文鱼富含深海鱼油Omega-3，对大脑健康及抗发炎非常有帮助。但三文鱼属于油脂含量较高的鱼类，热量比一般白肉鱼，如鳕鱼、鲷鱼高出不少。虽然它是极佳的食材，但若该餐已进食了三文鱼，其他菜式就必须减少放油。

6.全个鸡蛋

蛋黄是鸡蛋的营养精华，含有胆碱和叶黄素。至于蛋黄会否导致胆固醇上升，则因个人体质而有极大差异。但无可否认，一只鸡蛋约有75kcal，且大部分集中在蛋黄。建议正常成年人一日进食1至2只并没有问题，但若该餐已摄取足够的蛋白质，便需要控制鸡蛋的食用量。

蔡医生强调，要避开致肥陷阱，最核心的关键在于「取代」。这些优质的健康食物，应用作「取代」餐盘中不健康的加工食品，而不是在正餐吃饱后，再额外「叠加」当作小食或点心。因为再健康的食物，只要热量超过身体所需，最终都会转化为脂肪。

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减肥要摄取均衡营养 7大营养不可或缺

据本港衞生署资料，7大类营养素在身体中的功用各异，要透过均衡饮食令它们互相配搭，身体才会健康，所以各种营养素都是不可或缺的。以下列出这些营养素的主要功用：

1. 碳水化合物

  • 碳水化合物为身体的主要热量来源，主要由谷物类食物提供，例如饭、粉面等。而水果、根茎类蔬菜、干豆类和奶类制品等。

2. 蛋白质

  • 肉、鱼、海产、蛋、奶类制品、干豆类和豆制品是蛋白质主要来源，功能包括制造、修补及维持健康的身体组织。

3. 脂肪

  • 脂肪常见于肉、鱼、奶类制品、果仁、种子及食油等食物中。它使身体能在寒冷天气中保持体温及保护体内器官免受震荡。

4. 维他命

  • 不同种类食物的维他命，能促进身体机能，如维持皮肤毛发健康，构成骨骼，以及释放和运用食物中的热量。

5. 矿物质

  • 矿物质能调节身体多项功能，包括体液平衡、肌肉收缩及神经讯号传送。某些矿物质亦是身体结构的元素，例如钙质是骨骼和牙齿的一部分。

6. 膳食纤维

  • 膳食纤维有助稳定血糖，促进肠道健康并预防便秘。

7. 水分

  • 主要功能包括调节体温、制造体液、输送养分、氧气及移走废物。

资料来源：内分泌新陈代谢科医生蔡明劼衞生署 

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