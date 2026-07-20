世界杯2026│阿根廷钢门马天尼斯骨折上阵撑足全场 贡献11次神扑 赛后流英雄泪｜附骨折类型/症状

世界杯决赛，阿根廷门将兼上届「金手套」得主马天尼斯（Dibu Martínez）虽然本场交出11次「神扑」，创下决赛历史新高，仍无法阻止球队在加时落败，赛后流下不甘的眼泪。这位阿根廷钢门带着右手骨折的伤势征战整个赛事，即使医生一致建议手术，他仍选择忍痛、拼到最后一刻。

阿根廷落败｜马天尼斯史诗级扑救 难挽败局

决赛中，西班牙攻势如潮，尤其阿根廷的安素费南迪斯被罚红牌出场后、防线几乎崩溃，但马天尼斯一次又一次飞身救险，全场11次贡献扑救，包括近距离射门和死角罚球，个人表现堪称「封神」。可惜加时阶段仍被西班牙「破门」，无缘卫冕。马天尼斯亦赛后难忍、落下英雄泪。

【同场加映】世界杯2026｜49岁Shakira热舞炸场获封「冻龄天花板」 公开5大保养秘诀 为防晒花心思做一件事

阿根廷落败｜门将忍痛征战 右手骨折靠意志硬撑

马天尼斯曾在赛前透露，早在5月欧霸决赛前的热身中，右手无名指已骨折。当时所有专科医生都建议他进行手术，否则无法上场比赛，但他为了参加世界杯，决定放弃手术，带伤出战。小组赛期间，他甚至无法与球队合练，只能独自进行特别训练。他坦言：「第一场比赛前两天，我几乎用一只手比赛，看起来像只剩一只手臂。」这种体育精神，令人敬佩。

骨折有何类型？

虽然这位「门神」表现神勇，但要留意，骨折有可能引发严重后遗症。普通市民若不幸骨折，亦应遵循医生建议，妥善治疗，并进行康复训练，以免造成永久性损伤。港安医院指出，骨折是指骨骼因承受过大外力，超过自身负荷而出现断裂或变形。此外，累积性压力（如长期重复动作）或骨质疏松亦可引发骨折。不同年龄层的骨折特征各有不同：

儿童：骨骼较柔软且富弹性，容易出现「青枝骨折」或「生长板骨折」。 长者：因骨质疏松，骨骼较脆弱，轻微碰撞已可能导致骨折，且骨块较易碎裂。

成年人常见骨折

成年人骨折多由运动受伤、交通意外或高处堕下引起，常见部位包括腕骨、脚踝、手指、肩部及髋部。由于成年人骨质密度较高，骨折的类型和严重程度差异较大。康复进度取决于骨折部位和治疗方式（如石膏固定、手术植入钢板等），并需配合复健训练以恢复活动能力。

骨折的常见症状

患处肿胀、瘀伤、变形

剧烈疼痛，活动时加剧

严重时可能出现内出血、脸色苍白、发冷、恶心、甚至休克

高风险人士

运动员（因高强度训练和比赛）

长者（尤其骨质疏松者）

停经后女性

长期病患者

资料来源：综合报道

延伸阅读：50岁后缺钙易骨折 营养师点名5大护骨食物 1款鱼罐头补钙/防骨质疏松

---