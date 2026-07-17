Gym友注意！闻黑朱古力味可提升健身表现？研究揭训练前闻一闻 多做腿伸展/减饥饿感

运动前闻香味，可提升训练表现？有新研究发现，在进行重量训练前「闻一闻」黑朱古力味，能显著增加训练次数，同时不会加重疲劳感，黑朱古力的效果更比牛奶朱古力强近一倍，到底点样闻会见效？各位「Gym友」不妨了解一下，或能为训练带来意想不到的帮助！

新研究：23名健康男性 空肚测试腿部伸展

外媒报道，马来亚大学研究团队招募了23名20多岁的健康男性，参与者在空肚至少10小时后进行腿部伸展训练（坐姿举起小腿负重）。实验分为3组，每组进行10下训练，期间休息3.5分钟：

黑朱古力组：闻90%可可液态黑朱古力 牛奶朱古力组：闻60%可可牛奶朱古力 对照组：只闻水（无气味）

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闻黑朱古力味、腿部伸展做多18下

结果发现，黑朱古力组表现最佳，疲劳感无增加：

黑朱古力组 ：较对照组多完成约18下腿部伸展

：较对照组多完成约18下腿部伸展 牛奶朱古力组 ：较对照组多完成约9下腿部伸展

：较对照组多完成约9下腿部伸展 两组的主观疲劳感均未增加，这表示训练量提升并非是勉强进行。

此外，闻黑朱古力还能降低运动前的饥饿感、食欲与进食意愿，同时提升饱足感，有助运动时保持专注。

为甚么朱古力有效？拆解4大机制

研究团队认为，气味可能透过以下方式影响运动表现：

降低饥饿感：减少运动前空腹对专注力的干扰。 增加饱足感：气味引发「预期性饱足」状态，身体模拟进食后的反应。 心理暗示效应：对食物气味的联想，模仿进食的部分生理效果。 提升专注力：减少对饥饿的注意力，让人更集中于训练动作。

黑朱古力 vs. 牛奶朱古力：为何效果不同？

黑朱古力（90%可可） ：强烈、带苦味，饱足感高，能诱发身体的「预期饱足」信号。

：强烈、带苦味，饱足感高，能诱发身体的「预期饱足」信号。 牛奶朱古力（60%可可）：甜味、偏向愉悦奖励，透过创造愉快的感官环境来提升训练量，非直接影响饥饿信号，故效果较弱。

专家：令人愉悦的气味或可应用于训练

研究作者、马来亚大学Dr. Mohamed Nashrudin bin Naharudin表示，在中等训练经验的男性中，阻力训练前及组间「闻一闻」朱古力气味，能显著提升总训练量而不增加疲劳感，这是一个非常有趣的心理生物学结果。

他补充，其他与饱足感相关的熟悉食物气味，也可能产生类似效果，前提是该气味令人愉悦，才能引发心理层面的食欲转变。不过，研究目前仅针对健康年轻男性，未来仍需更多研究验证。

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黑朱古力｜如何吃/吃多少最有益？放雪柜/室温更美味？

营养治疗师Hanieh Vidmar建议，吃1-2小片，约20克，已经带来满足感和健康效果。除了单吃，还可以将黑朱古力与其他营养丰富的食物配搭，以提升其营养价值。

配搭坚果：如榛子、核桃、夏威夷果仁等，能额外补充健康脂肪和矿物质。

配搭水果：如小红莓、士多啤梨、蓝莓，能增加纤维和维他命摄取。将新鲜士多啤梨蘸上融化的黑朱古力，再放入雪柜冷藏，就是一道非常好的甜品。

牛津大学实验心理学教授Charles Spence建议，朱古力放雪柜更好吃，因为冷藏能强化风味，提升口感——「当你折断冰凉的朱古力时，会听到更清脆的声音，而我们喜欢会发出声音的食物。」

黑朱古力｜5类人慎吃？

尽管黑朱古力有不少益处，但同时暗藏一些健康陷阱，更可能与某些药物相冲。因此Vidmar提醒，以下人士在食用前需格外小心。

偏头痛患者：朱古力可能是部分人士偏头痛的触发因素。 肾结石高风险人士：其草酸盐含量，可能对易患肾石者构成风险。 胃酸倒流患者：可可成分或会加剧胃灼热等症状。 对咖啡因敏感人士：其微量咖啡因，可能引致心悸或过度兴奋。 正在服食特定处方药物人士：黑朱古力中的咖啡因和可可碱，可能会增强中枢神经兴奋剂的效果；在极少数情况下，亦可能与某些抗抑郁药产生交互作用。正在服用处方药物的人士，若有疑虑，应咨询医生或药剂师的意见。

资料来源：Daily Mail

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