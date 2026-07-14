日本冻龄女星MEGUMI教2招去法令纹 揭颈部僵硬是「嘴角下垂」元凶 做多久会见效？

44岁日本女星MEGUMI，身兼演员、主持人、制作人三个身份。她早年以性感形象走红，其后转型为「毒舌艺人」，以成熟自信的姿态成为日本女生公认的「冻龄女王」。MEGUMI去年在Netflix话题恋综《不良一族寻爱记》中担任主持兼制作人，人气再急升；她曾分享一套「淡化法令纹伸展操」，只需1分钟，坚持做一年即有效果。

揭法令纹真相：向下拉力令嘴角下垂

MEGUMI在节目《日曜日の初耳学》中分享，相较于过去29岁时法令纹明显、嘴角下垂的状况，年过40的她驻颜有术，反而看起来更年轻。

（MBS《日曜日の初耳学》截图）

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她解释：「法令纹之所以出现，是因为脖子、肩胛骨、手臂的肌肉正在把脸部皮肤『唰』地往下拉。当向下拉力过强，脸部肌肉和嘴角便会下垂。」她指出，只要放松并伸展这些部位，促进血液循环，脸部自然会向上提拉。

2组淡化法令纹伸展操

动作1：放松颈部肌肉

右手扶左侧头部，慢慢向右倾斜。 想像下巴下方有眼睛，用「下巴的眼睛」望向天花板，进行3次深呼吸。 换边，左手扶右侧头部，重复动作。

动作2：放松肩胛骨周围

将左手肘弯曲，放于背后。 右手从头上抓住左手手肘。 用头向后推，伸展背部，同时深呼吸。 换边重复。

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MEGUMI：美容不持续下去是不行的

《日曜日の初耳学》中其他艺人试做后惊呼「脸部上提了」，MEGUMI的伸展操简单易行，毋须工具，适合繁忙的都市人。

MEGUMI提醒：「美容不持续下去是不行的。要被别人注意到变化，大概要一年左右。但只要能好好感受到自己的变化，那就会成为继续坚持的动力。」美丽没有捷径，坚持才能真正看见改变。

资料来源：日曜日の初耳学、Megumi1818@IG

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