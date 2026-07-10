世界杯2026｜夏兰特不为人知5大爱情事 与青梅竹马求婚成功 私下做一事极宠女朋友！

美加墨世界杯八强大战即将开打，举世瞩目的决赛亦将于香港时间7月20日凌晨上演。而在7月12日凌晨5时，赛场将率先迎来挪威对战英格兰的巅峰对决。届时，挪威当家神锋「入球机器」、「王老吉代言人」夏兰特（Erling Haaland），将正面交锋由队长卡尼（Harry Kane）领衔的豪华三狮军团，两大顶尖前锋同场对垒会擦出怎样的火花，早已引爆全球球迷关注。

与此同时，赛场外的一大焦点无疑落在夏兰特的感情世界上，其私生活极为低调。他的女友伊莎贝（Isabel Haugseng Johansen）与其他动辄坐拥百万粉丝、不是名模就是人气网红的球星大嫂团（WAGs）截然不同。其不逐名利的作风，被外媒形容为「世界足坛最神秘的球星伴侣之一」。究竟这位让球场上霸气十足的夏兰特甘愿回归平凡生活的女孩是何方神圣？

1.青梅竹马谱写爱情童话 两人来自挪威南部

伊莎贝与夏兰特一样，同样来自挪威南部的小镇布吕讷（Bryne），两人自幼便在当地的足球圈子中结缘。据外媒报道，伊莎贝过去也曾参与当地的足球训练，与夏兰特拥有共同的成长回忆。

虽然两人从未公开交代过确切的交往时间，但外界普遍认为，这段感情在夏兰特过去效力德甲豪门多特蒙德期间逐渐开花结果。从家乡的小伙伴一路并肩走到世界足坛最受瞩目的星级情侣，这段纯真的爱情故事被不少球迷形容为现代足坛的浪漫童话。

2.夏兰特女友同样热爱足球 更懂球员压力

伊莎贝之所以能成为夏兰特最坚强的后盾，很大程度源于她「懂球，也懂他」。事实上她曾是一名足球员。她自小接受挪威布吕讷（Bryne FK）的青训体系培训，甚至曾加入当地的女子队参与正式赛事，在场上主要司职前锋。

虽然她最终未有踏上职业球员的舞台，亦未留下顶级联赛的出赛纪录，但这段绿茵场上的经历，已足以让她比大部分人更理解「职业球员」的世界。因此，当夏兰特需要面对高强度的密集赛季、极度自律的体能管理，以及如同C朗般严苛的训练与饮食节奏时，伊莎贝往往是最能感同身受的人。她理解球赛后的精神虚耗与密集连战的压力，更明白顶级运动员在巅峰状态背后所付出的代价。

3.不当网红拒绝商业炒作 私下极低调

在当今社群媒体盛行的时代，不少球星伴侣本身就是超级网红，甚至会借着球星男友的名气与曝光率来积极发展个人品牌，将「大嫂」身分完全商业化。然而，伊莎贝却选择了一条完全相反的低调道路。她鲜少接受媒体采访，虽然拥有个人社交帐号，但曝光频率极低，在五光十色的球星大嫂团中显得人格外神秘。这种不追求镁光灯的作风，其实与夏兰特本人的理念不谋而合。多年来，夏兰特始终强调希望将所有注意力集中在足球场上，因此对家人与感情生活格外保护，亦令外界难以窥探两人的相处细节。

4.看台默默支持男友 颜值超出众！

由于平日极少公开露面，伊莎贝每一次现身球场看台或夺冠庆祝活动，都会立刻成为全场焦点及球迷的热话。尤其在夏兰特加盟曼城后，随着球队接连夺得英超冠军及欧冠冠军等至高荣誉，球迷也多次捕捉到伊莎贝现身球场中央支持男友的甜蜜画面。在世界杯赛事期间，伊莎贝同样默默支持男友，为他的神勇入球兴奋庆祝，这一份爱早已成为夏兰特的强心针。

5.最强神锋夏兰特是女友控？低调求婚升格做人父

夏兰特除了是球坛巨星，私下亦是一名不折不扣的「女友控」。他过去受访时曾罕有地分享两人的私生活趣事，透露小两口在家时会一起玩电子游戏《Minecraft》，或者回到挪威家乡享受简单纯朴的日常。

不过，有趣的是，当热爱足球的夏兰特连吃饭时都在观看足球比赛直播时，身为前球员的伊莎贝亦曾忍不住向他撒娇：「我真的受够足球了！」家庭互动相当温馨搞笑。

这对青梅竹马的感情如今已迈向全新阶段。在2024年12月，两人顺利应来了他们的第一个结晶品，曼城领队哥迪奥拿亦公开证实夏兰特已正式升格为人父。而在2025年初，伊莎贝在英国柴郡（Cheshire）街头推着婴儿车散步时，被传媒捕捉到左手无名指上戴着一只巨型奢华钻戒。当时外界纷纷大胆推测，这位「入球机器」一早已经低调求婚成功，实在令众人羡慕！

资料来源：综合资料

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