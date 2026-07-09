世界杯2026｜唔止有实力仲有风度！英格兰球星比宁咸赛后暖心举动 因一句话为轮椅记者停步

世界杯2026｜世界杯赛场上，触动人心的往往不只有球场上绝杀入球，还有球星在镁光灯背后展现的人格魅力。在英格兰代表队以2:1击败刚果民主共和国后，年仅23岁皇家马德里中场核心、三狮军团超级巨星比宁咸（Jude Bellingham），用一个温暖举动感动无数网民。

「暖男」比宁咸赛后拒访却为一人停步 用行动支持轮椅记者

在该场激烈的世界杯赛事结束后，大批传媒在球场的混合采访区（Mixed Zone）守候，希望争取机会访问刚协助英格兰险胜的功臣。当时，大部份球员都因为疲惫而「掂行掂过」，显得有些疲惫的比宁咸最初亦尝试避开两旁蜂拥而至的记者，准备随队友直接登上队巴。当他走到其中一个角落，记者奋力喊了一声：「委内瑞拉！」，这位身价过亿的球星突然停下了脚步。

促使比宁咸驻足停步的，是来自委内瑞拉的自由身记者古迪利斯（Manu Gutiérrez）。古迪利斯患有大脑麻痺症，日常必须依靠轮椅代步。在没有大型传媒机构的庞大资源支援下，他单人匹马、克服重重身体局限来到世界杯现场。他每天坚持坐在轮椅上，在拥挤的混合采访区内苦苦守候，只为了将第一手最真实的故事带给家乡观众。那份对足球与传媒工作的纯粹热爱，早已超越身体残障。古迪利斯随即把握这宝贵的几秒钟，询问比宁咸能否为他的家乡委内瑞拉讲几句话。

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跨越地域为灾民送祝福 球迷盛赞尽显球星风骨

原来，委内瑞拉在刚过去的月底接连遭受两次大地震，举国上下正陷入灾后重建的悲痛与困境之中。得知情况后，比宁咸没有丝毫犹豫，随即透过古迪利斯的镜头，向远在地球另一端、正身处水深火热中的灾民送上真挚的慰问。他诚恳地面对镜头说道：「祝愿所有委内瑞拉人民好运，为大家送上满满的爱。」这句简单却充满力量的祝福，瞬间温暖了无数灾民的心。

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古迪利斯事后将这段珍贵片段上传至社交网络，随即引来全球疯传。比宁咸的暖心举动获得了广大球迷的铺天盖地赞赏。有网民看过片段后大赞这绝对是「伟大举动」；亦有球迷留言表示：「这就是祖德（比宁咸）的顶级风度，令人钦佩。」更有支持者感叹道：「一个人的真正品格，往往会在没有人预料到的细节中展露无遗。」

伦敦同名车站改名延长保留

为了给英格兰代表队打气，英国铁路营运商 Thameslink 于7月5日出奇招，将位于伦敦 Lewisham 区的「Bellingham railway station」进行大改造，特意在原本的车站标志前加上「Jude」，临时变身为「Jude Bellingham station」。

这项致敬安排原本仅属「一日限定」，但随着英格兰随后以3:2 淘汰对手墨西哥，攻入两球兼获选全场最佳的比宁咸表现实在太过惊艳，大批兴奋的球迷纷纷涌到社交平台，强烈要求铁路公司保留新标志。Thameslink 发言人随后顺应民意，宣布考虑到英格兰的超卓赛果与比宁咸的星级表现，决定延长相关标志的展示时间至周末，好让球迷在周六晚英格兰对挪威的8强大战期间，仍能前往该站打卡朝圣。

资料来源：X@MANUSPORTSVE

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