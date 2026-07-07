59岁郑多燕懒人「瘦腿操」10天跳出大腿缝 烧脂效果劲过跑步！

夏天就快到，又是背心、短裤与比坚尼出场的季节，不少姊妹都急着展开减肥大计！提及「韩国瘦身女王」，相信大家脑海中第一个浮现的名字一定是郑多燕！这位风靡亚洲的健美达人从33岁才开启减肥人生，一路从70公斤狠减至49公斤，靠著自创的瘦身秘诀红遍全球。2026年的今天，郑多燕已踏入59岁高龄，但身材依然零走样。她在小红书大方分享一套极简单的居家运动，不仅新手入门也能轻松跟上，更能趁夏天来临前，帮大家精准练出迷人的大腿缝！

郑多燕「瘦腿操」烧脂效果胜过跑步！

这招全新编排的动作，堪称是「开合跳（Jumping Jack）＋ 深蹲跳（Squat Jump）」的终极进化版。在运动医学上，它属于中高强度的有氧运动，能够在短时间内快速提升心率，达到疯狂燃烧热量的效果。

研究指出，这类带有跳跃性的运动，其消耗热量的效率其实比单纯跑步还要高！更重要的是，适度的跳跃运动能够对骨骼产生良性刺激，从而增加骨骼密度，有效降低年老时患上骨质疏松症的风险，可谓减肥兼强骨一举两得。

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简单3步练出紧致美腿

想要在穿短裤、比基尼前练出光滑紧实的大腿线条，各位姊妹不妨今晚就在客厅跟练这套「进化版开合跳」：

步骤一（深蹲转体）： 双腿张开，脚尖朝外。顺势蹲下时转动上半身，用左手轻触右脚内侧，右手则顺势向后延伸。

步骤二（跳跃并拢）： 运用大腿与核心力量向上跳跃，跳跃时双腿在空中并拢，同时双手在头顶拍手。

步骤三（反方向重复）： 落地后立刻向反方向进行相同动作（即右手触左脚内侧）。

此动作每组重复 8 至 15 次，每天持之以恒做 3 回。每次跳跃时记得保持呼吸节奏，核心收紧，即可全方位刺激大腿内侧赘肉，重塑紧致线条！

资料来源： 小红书

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