72岁美国卫生部长靠吃1食物 20日激减20磅内脏脂肪减少40% 专家拆解营养价值/进食贴士

近来1种食物在美国政界爆红，而现年72岁的美国卫生部长Robert F Kennedy Jr.声称，每日进食这款发酵食物后，20日竟激减20磅，内脏脂肪大跌40%，连心律不正也神奇消失。究竟这款食物有何魔力？有专家亦拆解其真实营养价值，并公开正确进食贴士。

美国卫生部长靠吃1食物 20日激减20磅内脏脂肪减少40%

食安专家韦恩在个人网站分享，美国卫生部长 Robert F. Kennedy Jr.习惯在早上六点半吃酸菜配牛扒，甚至出外到餐厅用膳时，都会要求太太将酸菜罐头藏在手袋里带入餐厅。这个奇特的饮食习惯传遍白宫，据报副总统JD Vance、商务部长 Howard Lutnick和交通部长Sean Duffy都开始仿效，每天大量摄取德式酸菜（Sauerkraut）和其他发酵食品。RFK Jr更声称，这套饮食法让他短短20天内激减20磅，腹部深层内脏脂肪大减40%，连心律不整和关节酸痛也消失。

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营养师拆解德式酸菜营养

韦恩解释，德式酸菜其实是将白椰菜用食盐腌渍，再经自然乳酸菌发酵而成的产物，与韩式泡菜同属发酵食品。其对肠道健康的益处，主要来自发酵过程中产生的活性益生菌，能补充并协助维持肠道菌群平衡，进而支持消化功能、免疫系统与代谢调节。

从热量和营养角度来看，一杯（约240克）德式酸菜只有约27千卡，却含有高达4克的膳食纤维，饱足感非常明显。这个份量已能提供人体一日所需维他命C的四分之一，当中的维他命K更有助于血液凝固与骨骼代谢。

对于「20天减20磅」，韦恩指出，酸菜在体重管理上发挥的作用只是间接的。因为其低热量、高膳食纤维能带来极大饱足感，令人整体热量摄取自然下降，这才是最合理的解释。减肥效果是来自整体的饮食形态改变，而非单靠食酸菜本身。

美国认证营养师 Maddie Pasquariello的评估是：「没有任何单一食物能单独造成减重，也不能预防疾病或消除疼痛症状。这是听起来有吸引力、但缺乏科学根据的说法。」此外，由于RFK Jr的饮食中同时包含大量红肉，美国认证营养师 Jenna Volpe 建议，蛋白质来源最好保持多元化，应涵盖鸡肉、火鸡、野生鱼类、放牧鸡蛋和部分植物性蛋白质。长期过度依赖红肉，对长远健康未必理想。

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进食酸菜前3大贴士

韦恩提醒，进食酸菜前必须注意以下三件事：

1.钠含量极高

酸菜需要大量食盐来帮助发酵，一杯的钠含量可能高达1000毫克，接近每日建议摄取上限2300毫克的一半。患有高血压、肾脏病或需要限制钠摄取的族群，必须严格控制份量。

2.组织胺不耐者需谨慎

发酵食品可能含有较高的组织胺，部分人进食后可能引发头痛、晕眩、慢性疼痛、腹泻或荨麻疹。若食后出现这类过敏反应，建议先暂停食用并咨询医生。

3.初期肠胃容易胀气

酸菜在发酵过程中会产生含硫化合物，若初期摄取量较多，部分人的肠胃胀气情况会比较明显。建议一开始先少量尝试，让肠胃慢慢适应。

韦恩表示，美国史丹福大学医学院建议，进食发酵食物应从每天一份开始，慢慢增加到每天两份或以上。进食时最好搭配坚果、豆类、全谷类和蔬果等富含纤维的食物，能让发酵食品发挥更完整的益生效益。

在选购时，务必确认产品是用盐腌自然发酵制成的，而非用醋浸泡。用醋腌渍的泡菜或酸黄瓜虽然口感相似，但不含活性益生菌。其实，韩式泡菜、客家咸酸菜等，同样属于乳酸菌发酵食品，只要选购天然发酵制作的产品，就能获得类似的肠道益生效果，毋须刻意购买昂贵的进口德式酸菜，但大前提是同样要留意其钠含量。

资料来源：食安专家韦恩

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