世界杯2026｜尼马王者回归 上阵14分钟创3次机会 巴西王牌饮食秘诀大公开 

2026世界杯小组赛进入最后冲刺阶段！巴西前锋尼马（Neymar）早前因伤缺席首两场分组赛，更被巴西总统卢拉公开调侃他是「世界上第一位被国家队征召却远距上班（WFH）的球员」。在巴西对苏格兰一战中、传来振奋消息：尼马正式复出！这名34岁球王时隔981日再次踏足世界杯赛场，虽然后备上阵、但仅14分钟即创造3次入球机会，赛后激动落泪，令球迷动容。这位「巴西王牌」除了天赋与意志，如何透过严谨饮食与训练维持顶尖状态？

世界杯2026｜尼马回归振奋军心 赛后激动落泪 巴西胜苏格兰3:0

尼马自2023年10月因左膝前十字韧带与半月板撕裂，经历长达3年漫长复健及物理治疗，终于赶在世界杯前重返国家队，为「森巴军团」注入强心针。他早前在社交媒体上分享训练片段，难掩兴奋表示：「感谢上帝，我真的非常快乐！」为了争取参加今届世界杯，他毅然回归巴西母会山度士，在争议声中入选大军。

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今仗他于76分钟入替马菲奥斯根夏，短短14分钟内录得24次触球、1次命中目标射门，表现令人惊喜，尼马更在赛后激动落泪。最终巴西以3:0大胜苏格兰，以小组首名出线。

世界杯2026｜入球王靠「这餐单」保持巅峰

尼马不仅以球技闻名，其结实匀称的身材、完美的腹肌和帅气模样，也是无数球迷的焦点。这副体格并非天生，而是从11岁起在职业球会中接受系统训练，结合饮食与高强度体能训练的成果。

据知，尼马的饮食计划由专业营养师度身订造，考虑到足球员一场比赛长达90至100分钟，加上前锋需要速度与爆发力，餐单以热量盈余为基础，营养比例为：

碳水化合物：60%（主要能量来源）

蛋白质：30%（肌肉修复与生长）

脂肪：10%

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尼马一日餐单

早餐 蛋白质奶昔、几片火鸡瘦肉、三个煎蛋、一份菠菜 午餐 半份番薯、火鸡肉丸、绿色蔬菜（如芦笋） 晚餐 蛋白质奶昔、白鱼、水煮椰菜 宵夜 综合果汁沙冰

尼马饮食健康，偏好吃复合碳水化合物提升能量，更曾聘请私人厨师Marcela Lermy烹调美食犒赏，他的饮食中还包含一些巴西主食，例如肉类、米饭和豆类。当然，他偶尔会在「放纵餐」中吃汉堡、薯条等，犒赏自己。以下是他避免吃的食物：

乳制品、红肉、高钠食品

一般市售蛋白质奶昔（脂肪与胆固醇较高）

世界杯2026｜靠「神奇蛋白质奶昔」增肌？

尼马每日饮用营养师特别调配的蛋白质奶昔，与市面一般粉状产品截然不同。即使没有进行重量训练，他仍靠此奶昔增加2公斤肌肉量，被称为「神奇奶昔」。此外，他亦会摄取营养补充品如综合维他命，确保微量营养素达标，支援身体最佳运作。

世界杯2026｜不盲目跟风断食 高碳水高蛋白

与坊间流行的间歇性断食或生酮饮食不同，尼马选择定时进食、高碳水高蛋白的策略，以应付每日高强度训练。他的餐单简单、营养丰富且可实行，关键在于控制份量与目标设定。

要留意，尼马的餐单适合职业运动员，因其训练量极大，新陈代谢较高。一般人若想参考，应按自身活动量调整份量，避免摄取过多热量。

资料来源：Dr Workout

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